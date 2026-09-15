Richard Carapaz en el Top 10 del ranking UCI 2026 tras La Vuelta a España 2026 

La Unión Ciclista Internacional (UCI) hizo oficial la actualización de su escalafón mundial este 15 de septiembre de 2026, dejando una noticia histórica para el deporte latinoamericano. El corredor carchense Richard Carapaz logró ingresar al Top 10 del ranking individual, escalando ocho posiciones para ubicarse en la décima casilla mundial. Este ascenso consolida una de las campañas más consistentes y competitivas de su carrera profesional en el máximo circuito.

El empuje definitivo para este logro proviene del acumulo de puntos en las grandes vueltas del calendario WorldTour de la temporada. Tras una actuación destacada en el Tour de Francia y un cierre sólido en La Vuelta a España, donde peleó constantemente en los puestos de vanguardia de la clasificación general, el pedalista tricolor cosechó las unidades necesarias para dar un salto cuantitativo en la tabla.

Top 10 Ranking Mundial Individual UCI Actualizado al 15 de septiembre de 2026 Pos. Ciclista País Equipo Var. 1 Tadej Pogačar Eslovenia UAE Team Emirates = 2 Remco Evenepoel Bélgica Red Bull - BORA - hansgrohe = 3 Isaac Del Toro México UAE Team Emirates +1 4 Paul Seixas Francia Decathlon AG2R La Mondiale +2 5 Jonas Vingegaard Dinamarca Visma | Lease a Bike -2 6 Tom Pidcock Reino Unido Q36.5 Pro Cycling Team -1 7 Jasper Philipsen Bélgica Alpecin-Deceuninck = 8 Wout van Aert Bélgica Visma | Lease a Bike +7 9 Felix Gall Austria Decathlon AG2R La Mondiale +1 10 Richard Carapaz Ecuador EF Education-EasyPost +8 Fuente: Unión Ciclista Internacional (UCI) • Puntos acumulados individuales WorldTour

Con un total de 3.189,12 puntos acumulados, Carapaz se posiciona nuevamente como el mejor ciclista latinoamericano en el escalafón global. Su presencia en la élite del ciclismo representa un hito no solo para Ecuador, sino para toda la región, demostrando su vigencia frente a los corredores más dominantes del pelotón internacional en las etapas de alta montaña.

El ranking individual de la UCI sigue liderado por el esloveno Tadej Pogačar, secundado por el belga Remco Evenepoel. Sin embargo, la irrupción de Carapaz en el décimo lugar refleja el premio a la regularidad en competencias de un día y carreras por etapas de máximo nivel disputadas a lo largo de los últimos meses.

El impacto del resultado trasciende lo individual, ya que las unidades sumadas por la locomotora de Carchi benefician directamente la ubicación de Ecuador en el ranking por naciones. Esta posición es clave para asegurar plazas de representación en los próximos Campeonatos Mundiales de Ciclismo en Ruta y optimizar los cupos para los grandes eventos del ciclo olímpico.

Dentro de las filas del EF Education-EasyPost, la actuación del ecuatoriano ratifica su rol como líder indiscutible para las grandes vueltas. La dirección técnica de la escuadra estadounidense valora de forma sumamente positiva el rendimiento de su jefe de filas, cuyo desempeño en las etapas decisivas de la temporada garantizó un importante respaldo de puntos para la clasificación de equipos.

De cara al cierre de la temporada 2026, el corredor ecuatoriano afrontará las últimas competencias en el calendario europeo con la meta de consolidar su lugar en la élite. Con la motivación de estar dentro de los diez mejores del mundo, Carapaz buscará rematar el año sumando en las clásicas de otoño antes de encarar el periodo de descanso y planificación para el próximo curso.