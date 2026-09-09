Británico Brennan gana la etapa  17, su quinto triunfo en La Vuelta; Carapaz se mantiene cuarto

El ciclista británico del equipo Visma-Lease a Bike, Matthew Brennan, celebra su victoria en la 17.ª etapa de la Vuelta a España 2026, el 9 de septiembre de 2026.

El británico Matthew Brennan ganó este miércoles al esprint la 17ª etapa de la Vuelta a España, su quinto triunfo en esta carrera, que sigue comandada por el español Enric Mas, en vísperas de una crucial contrarreloj individual.

Brennan, ganador también la víspera en Palos de la Frontera, se impuso en el esprint masivo en la meta de Sevilla, tras una etapa llana de transición, al belga Jordi Meeus y al danés Magnus Nielsen.

El joven velocista británico (21 años), debutante en una gran vuelta, se anotó su quinta victoria en la ronda española.

En el siglo XXI, sólo dos corredores habían logrado cinco victorias en una misma Vuelta a España: el alemán John Degenkolb en 2012 y el italiano Alessandro Petacchi en 2025 y en 2003.

La general sigue encabezada por el español Enric Mas (Movistar) con 2 minutos 6 segundos de ventaja sobre el austríaco Felix Gall (Decathlon) y 2 minutos 10 segundos sobre el esloveno Primoz Roglic (Red Bull-Bora), ganador de cuatro Vueltas a España.

El jueves se disputará la 18ª etapa de la Vuelta, una contrarreloj individual de 32,1 km entre El Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera, que puede voltear las posiciones en la general.