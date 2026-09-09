Ciclistas rezagados de la Vuelta al Ecuador protagonizan recorrido de riesgo entre Quito y Latacunga

Ciclistas avanzan entre vehículos pesados en la vía E35 tras rezagarse de la competencia

Varios ciclistas que quedaron rezagados y descalificados de la Vuelta al Ecuador fueron observados circulando entre vehículos en la Panamericana Sur, en el tramo entre Quito y Latacunga.

Según una versión extraoficial conocida por Teleamazonas.com, el hecho se dio el pasado lunes 7 de septiembre y habrían ignorado el pedido de retirarse de la competencia con ayuda del denominado carro escoba.

Ciclistas continuaron en medio del tráfico

Los deportistas fueron observados rebasando vehículos y utilizando varios carriles de la vía E35, mientras buses y automóviles circulaban a gran velocidad por la Panamericana Sur.

Las maniobras realizadas en este tramo generaron preocupación por la velocidad del tráfico y el reproche de usuarios en redes sociales por poner en peligro la seguridad vial.

Según la versión conocida por Teleamazonas, los ciclistas habrían quedado rezagados durante el tramo Machachi-Latacunga, específicamente al comenzar el ascenso hacia el Parque Nacional Cotopaxi.

Este recorrido incluye un tramo de alta montaña que representa una exigencia importante para los participantes.

Habrían ignorado al carro escoba

De acuerdo con esta versión, los comisarios de la competencia habrían solicitado a los ciclistas retirarse para evitar que continuaran expuestos al tráfico de la Panamericana Sur.

El carro escoba habría intentado recogerlos, pero los deportistas decidieron continuar por su cuenta.

Las imágenes muestran a los ciclistas avanzando entre buses, vehículos pesados y automóviles, en una carretera donde circulan vehículos a alta velocidad.

Hasta este miércoles 9 de septiembre no había un pronunciamiento oficial por parte de autoridades y los organizadores de la Vuelta Ciclistica al Ecuador.