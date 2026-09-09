El Santos se olvida de Neymar y le gana 2-0 al Mineiro en cuartos de la Sudamericana

El delantero del Santos #09 Gabriel Barbosa reacciona durante el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana entre el Santos de Brasil.

El Santos se olvidó de Neymar, baja por lesión, y con Gabigol en plan asistidor, venció el miércoles al Atlético Mineiro por 2-0 y dio un paso firme hacia las semifinales de la Copa Sudamericana 2026.

El defensa Willian Arão a los 31 minutos y el volante uruguayo Christian Olivia a los 68 anotaron los tantos de la victoria del Peixe en su casa, Vila Belmiro.

Gabigol se vistió de Neymar

El Santos afronta esta llave brasileña de cuartos de final de la Sudamericana sin su gran figura, Neymar, nuevamente lesionado.

"Los resultados indicaron una lesión muscular tipo 2B en el recto anterior del muslo derecho", informó el Santos.

Este miércoles, Gabigol tomó la posta dejada por Ney, presente en las gradas de Vila Belmiro, y con dos precisas asistencias lideró la victoria del Peixe.

A los 32 minutos, Gabigol en aparente posición adelantada, que el VAR luego desestimó, habilitó de cabeza a Arão y el zaguero con un zurdazo corto abrió la cuenta.

En el segundo tiempo (68'), cuando el Peixe dominaba, apareció nuevamente Gabigol en modo Neymar: habilitó a Oliva con un centro a media altura el volante uruguayo con una volea puso el 2-0.

De esta manera, Santos sacó una buena ventaja para ir el miércoles próximo a la revancha en Belo Horizonte.

"Fue un juego muy complicado", pero con el paso de los minutos "pudimos marcar bien, tuvimos grandes chances y hicimos dos goles que nos dan una ventaja que nos deja feliz", dijo el entrenador del Peixe, Cuca.

El vencedor de esta serie jugará contra el ganador de la que disputan Cienciano de Cusco y Montevideo City Torque.

Cienciano y Montevideo City: cruce de revelaciones

El jueves se cerrará la ronda de ida en los 3.400 metros de altitud de Cusco, donde el Cienciano recibirá al Montevideo City Torque en duelo entre las sensaciones del certamen.

El equipo peruano sueña con emular su gesta de 2003, cuando ganó la Copa Sudamericana por única vez.

Cienciano se ha mostrado altamente peligroso en su casa, donde en octavos humilló 6-1 al Botafogo, asestándole la peor derrota de un equipo brasileño en torneos continentales.

Pero el entrenador del Ciudadano uruguayo, Marcelo Méndez, se tiene fe.

"Queremos quitar trascendencia a esto (la altura). Sabemos que es algo que sucede, no lo podemos evitar y hay que convivir con esa sensación de ahogo. Hay que confiar en lo que podamos hacer nosotros", afirmó.

El Torque, perteneciente al City Group, sorprendió al liderar su grupo por delante del poderoso Gremio de Porto Alegre y eliminar en octavos al argentino Tigre.