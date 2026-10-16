¡Orgullo tricolor! Gabriela Vargas campeona mundial de patinaje de velocidad
La patinadora ecuatoriana Gabriela Vargas conquistó la medalla de oro en la prueba de los 15.000 metros eliminación (ruta) tras superar a la delegación de Colombia en un emocionante sprint final.
La patinadora Gabriela Vargas logró brillar en Colombia
Comite Olimpico Ecuatoriano
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Actualizado:
16 oct 2026 - 17:15
El deporte ecuatoriano vuelve a vestirse de oro en el escenario internacional. La patinadora tricolor Gabriela Vargas firmó una actuación memorable al coronarse campeona mundial en la exigente prueba de los 15 000 metros eliminación, en la modalidad de ruta.
Con una demostración magistral de estrategia, potencia y resistencia física, la atleta nacional dejó en alto la bandera del país y consolidó su nombre entre las máximas referentes de esta disciplina a nivel global.
La competencia demandó una concentración absoluta de principio a fin, en una prueba donde cada vuelta representaba el riesgo constante de quedar fuera de la carrera.
Gabriela supo administrar sus fuerzas en el pelotón, manteniendo un ritmo inteligente para superar cada corte con solvencia y posicionarse de manera óptima para el tramo decisivo de la exigente distancia.
El cierre de la prueba regaló una batalla épica en la pista. En un emocionante mano a mano directo contra las representantes de Colombia —potencia histórica y dominadora habitual del patinaje sobre ruedas—, la deportista ecuatoriana sacó a relucir toda la garra y determinación tricolor.
Con un sprint impecable en los metros finales, logró superar a sus rivales para cruzar la meta en el primer lugar.
Este histórico triunfo no es producto del azar, sino el reflejo de años de constante preparación, disciplina y sacrificios.
Con esta medalla dorada, la patinadora no solo alcanza la cúspide de su carrera deportiva, sino que también suma un hito dorado para el deporte ecuatoriano, demostrando el altísimo nivel competitivo que posee el país en eventos de talla mundial.
El logro de Gabriela Vargas hace vibrar a todo un país y sirve como un poderoso motivo de inspiración para las nuevas generaciones de deportistas que sueñan con vestir los colores de Ecuador.
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