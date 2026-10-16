¡Orgullo tricolor! Gabriela Vargas campeona mundial de patinaje de velocidad

El deporte ecuatoriano vuelve a vestirse de oro en el escenario internacional. La patinadora tricolor Gabriela Vargas firmó una actuación memorable al coronarse campeona mundial en la exigente prueba de los 15 000 metros eliminación, en la modalidad de ruta.

Con una demostración magistral de estrategia, potencia y resistencia física, la atleta nacional dejó en alto la bandera del país y consolidó su nombre entre las máximas referentes de esta disciplina a nivel global.

🇪🇨 ¡ORO PARA ECUADOR! 🔥🏆 La patinadora @gabyvargas98, se coronó Campeona Mundial en la prueba de 15.000 metros eliminación (Ruta). 🛼 En un mano a mano con las representantes de Colombia, Gabriela demostró toda la garra tricolor para estar en el podio. 🥇 https://t.co/6AWZ3WrQ8b — Viceministerio del Deporte 🇪🇨 (@DeporteEc) October 16, 2026

La competencia demandó una concentración absoluta de principio a fin, en una prueba donde cada vuelta representaba el riesgo constante de quedar fuera de la carrera.

Gabriela supo administrar sus fuerzas en el pelotón, manteniendo un ritmo inteligente para superar cada corte con solvencia y posicionarse de manera óptima para el tramo decisivo de la exigente distancia.

El cierre de la prueba regaló una batalla épica en la pista. En un emocionante mano a mano directo contra las representantes de Colombia —potencia histórica y dominadora habitual del patinaje sobre ruedas—, la deportista ecuatoriana sacó a relucir toda la garra y determinación tricolor.

Con un sprint impecable en los metros finales, logró superar a sus rivales para cruzar la meta en el primer lugar.

CAMPEONA MUNDIAL 🥇 La tricolor Gabriela Vargas se cuelga la medalla de ORO en la prueba femenina de los 15.000 eliminación de los World Skate Game Asunción 2026. Esta es su segunda presea en este evento mundial. #PatinajeEcuador 🇪🇨 @DeporteEc https://t.co/E6yAEKn4SP — Federación Ecuatoriana de Patinaje (@PatinajeEcuador) October 16, 2026

Este histórico triunfo no es producto del azar, sino el reflejo de años de constante preparación, disciplina y sacrificios.

Con esta medalla dorada, la patinadora no solo alcanza la cúspide de su carrera deportiva, sino que también suma un hito dorado para el deporte ecuatoriano, demostrando el altísimo nivel competitivo que posee el país en eventos de talla mundial.

El logro de Gabriela Vargas hace vibrar a todo un país y sirve como un poderoso motivo de inspiración para las nuevas generaciones de deportistas que sueñan con vestir los colores de Ecuador.