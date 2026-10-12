Luto en el andinismo ecuatoriano: Muere Fabián Zurita a los 92 años

El andinismo y el deporte ecuatoriano están de luto tras confirmarse el fallecimiento del legendario montañista Fabián Zurita, acaecido este lunes 12 de octubre en Quito.

La partida del icónico ebanista y formador de cumbre se registró precisamente en la misma fecha en que cumplía 92 años de edad, dejando un vacío irremplazable en el ámbito del excursionismo nacional y la formación de nuevas generaciones.

Considerado una de las figuras más influyentes en la historia de las montañas del Ecuador, Zurita inició su idilio con las cumbres a los 15 años de edad, cuando coronó el Iliniza Norte en 1950.

A partir de ese momento, dedicó su vida a recorrer los nevados y elevaciones más exigentes del país, además de liderar expediciones internacionales en la cordillera de los Andes y diversos macizos de Europa, consolidándose como un referente indiscutible del andinismo técnico y de exploración.

Más allá de sus conquistas en la alta montaña, su mayor legado se construyó en el ámbito pedagógico y social a través del proyecto Campamento Aire Libre, fundado en 1974.

A lo largo de cinco décadas, este espacio sirvió como escuela de vida para más de 20 000 niños y jóvenes, a quienes transmitió el valor de la disciplina, el trabajo en equipo, la sobriedad y el contacto directo con el entorno natural como herramienta de crecimiento personal.

Su visión integral del deporte y la vida quedó inmortalizada en varios libros de su autoría, entre los que destacan Montaña: pasión y mensaje y Ochenta: la cuarta juventud.

En sus escritos y charlas, Zurita defendió incansablemente la idea de que la montaña no es solo un objetivo físico por conquistar, sino un aula abierta para forjar el carácter, la ética y la resiliencia humana frente a la adversidad.

Diversas instituciones deportivas, colectivos de montaña, exalumnos y autoridades nacionales han expresado sus condolencias a la familia Zurita, destacando el profundo impacto que su labor dejó en la cultura del senderismo en el Ecuador.

La comunidad andina coincide en que su estilo austero y su pasión inquebrantable transformaron la manera en que los ecuatorianos se relacionan con sus volcanes y cordilleras.

Con su partida física, el Ecuador despide a un maestro de cumbres cuya huella perdurará en las miles de personas que aprendieron a amar la naturaleza bajo su guía.

Fabián Zurita trasciende en la historia no solo como el andinista que pisó las cumbres más altas, sino como el guía que enseñó a toda una nación a mirar hacia las alturas con respeto, humildad y determinación.