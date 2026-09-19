Chito Vera vuelve al triunfo en UFC con nocaut técnico ante Charles Jourdain
El ecuatoriano cortó una racha de cuatro derrotas consecutivas y celebró emocionado su regreso a la victoria en el UFC 331.
Marlon 'Chito' Vera derrotó por nocaut técnico a Charles Jourdain en la tercera ronda del UFC 331 y volvió al triunfo después de cuatro derrotas consecutivas.
UFC.
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Actualizada:
19 sep 2026 - 21:11
Marlon ‘Chito’ Vera volvió a ganar en la UFC este sábado 19 de septiembre tras imponerse por nocaut técnico (TKO) al canadiense Charles Jourdain en el tercer asalto.
La pelea se disputó durante las preliminares del UFC 331, en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, California. Vera mostró superioridad desde el primer round y terminó definiendo el combate en el tercero.
El golpe que definió la pelea
El ecuatoriano conectó un golpe directo con el brazo izquierdo que mandó a Jourdain al suelo. El canadiense hizo señales de que no podía continuar y el árbitro detuvo el combate, decretando la victoria de Vera por TKO.
Tras el triunfo, Chito se arrodilló en el octágono y celebró visiblemente emocionado. El resultado le permitió dejar atrás una racha de cuatro derrotas consecutivas.
Llegó con cambios en su equipo
Antes de esta pelea, Vera realizó modificaciones importantes en su preparación. El ecuatoriano terminó su relación de seis años con Jason Parillo como entrenador principal y comenzó a trabajar con el entorno de Raúl Rosas Jr., buscando nuevas metodologías para mejorar su rendimiento.
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