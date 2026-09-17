Marcelo 'Muñeco' Gallardo llegó a Quito este jueves y es recibido por Francisco Egas 

A las 10:23 de este jueves 17 de septiembre de 2026 aterrizó el avión en el que se trasladó el entrenador Marcelo Gallardo desde Buenos Aires hacia Ecuador, para asumir la dirección técnica del combinado tricolor.

El estratega argentino llegó al aeropuerto Mariscal Sucre, en Quito y fue recibido por Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

La salida de Gallardo del aeropuerto fue muy rápida y no brindó declaraciones a la prensa. "Después hablamos", dijo el argentino, con un tono amable y sonriente, reconociendo que está feliz por asumir el mando de La Tri.

Desde la FEF se informó que Gallardo irá directo a la Casa de la Selección para descansar y en horas de la tarde, en este mismo lugar, se realizará la presentación oficial como el nuevo DT de Ecuador.