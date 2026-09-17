'Vamos a tener un proceso largo': Marcelo Gallardo viaja a Ecuador para dirigir a La Tri

El técnico argentino Marcelo Gallardo viajó este jueves 17 de septiembre de 2026 a Quito, para ser presentado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) como nuevo entrenador de la Tricolor.

Antes de abordar el avión en el aeropuerto de Buenos Aires, Gallardo aseguró que la oportunidad de dirigir una selección llegó en el momento preciso, "cuando estaba con deseos de volver a trabajar".

Confesó que esta oferta ya le fue presentada hace dos años, pero que en ese momento él no se encontraba en condiciones de asumir ese desafío, "hoy se presenta y me agarró demasiado bien, con deseos de tener un desafío totalmente diferente en mi vida como entrenador ", precisó.

Sobre la Selección, el 'Muñeco' reconoció que existe una "muy buena generación de futbolistas, eso despierta en mí un entusiasmo importante, jugadores jóvenes con talento, muchos de ellos con presencia en equipos grandes de Europa y otros con mucho potencial para seguir desarrollando", dijo.

El objetivo de Gallardo es "construir un equipo que el pueblo ecuatoriano se sienta totalmente identificado. Vamos a iniciar un proceso largo con buen sentido, que tenga algo detrás que lo contenga", afirmó.

La llegada del extécnico de River Plate a Ecuador está prevista para este jueves, cerca de las 09:00. Y su presentación se realizará en la Casa de la Selección, a partir de las 15:30.