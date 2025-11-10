¿Qué sigue para 'Spiderman' Morales si gana su combate contra Brady en el UFC 322?

Este sábado 15 de noviembre el ecuatoriano Michael Morales enfrenta a Sean Brady en el UFC 322. Hasta el momento, esta es la pelea más importante en la carrera de 'Spiderman'.

Si Morales consigue la victoria, ocuparía el segundo puesto de la categoría de los pesos wélter. Además que, sería uno de los siguientes contendientes al campeonato mundial, que se disputa esa noche entre Jack Della Maddalena e Islam Makhachev.

Morales tiene un rival muy fuerte. Brady tiene 18 victorias y tan solo una derrota, que fue ante Belal Muhammad, ex campeón mundial de la UFC. El estadounidense posee un juego de piso muy fuerte, que abruma a sus rivales con su presión.

Michael no se queda atrás, su arte base dentro del octágono es el judo y con el pasar de los años y la experiencia, ha perfeccionado su boxeo. De sus 18 triunfos, 13 de ellos vienen por la vía del KO o TKO.

El ecuatoriano tiene una tarea complicada, pero en caso de conseguir la victoria, se le abrirán muchas puertas dentro de la UFC.