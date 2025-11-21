UFC Catar: Arman Tsarukyan enfrenta a Dan Hooker en el peso ligero ¿Dónde y cuándo ver?

El armenio Arman Tsarukyan, rankeado número uno de la división de peso ligero se enfrenta al neozelandés Dan Hooker, número seis de la división, en el evento estelar del UFC Qatar, este sábado 22 de noviembre del 2025.

El horario del inicio de la cartelera será diferente. El primer combate comienza a las 10:00 (de Ecuador) mientras que la cartelera estelar empieza a las 13:00. El evento tendrá lugar en el ABHA Arena, Doha. ¿Dónde ver las peleas en Ecuador. ESPN y Disney+ realizarán la transmisión.

En el evento estelar, Tsarukyan tiene un récord de 22 victorias y tres derrotas. Lleva cuatro victorias al hilo y su último triunfo fue ante el brasileño Charles Oliveira en abril del 2024 en el histórico UFC 300. Por otro lado, su rival, Dan Hooker tiene tres victorias al hilo, su última ante Mateusz Gamrot.

#UFCQatar main event is OFFICIAL‼️@ArmanUFC locks it in at 156lbs!



[ Watch Saturday on the @ESPN app | 1pmET ] pic.twitter.com/vadVIu5ig8— UFC (@ufc) November 21, 2025

En la pelea coestelar, el excampeón de la categoría de peso wélter, Belal Muhammad, con un récord de 24 victorias y cuatro derrotas enfrenta a Ian Machado Garry, que tiene 16 triunfos y solo una derrota.

Además, en el evento pelea Aleksandre Topuria, hermano del campeón de peso ligero de la compañía, Ilia Topuria. Él se enfrenta con Bekzat Almakhan, en un combate a tres asaltos en la cartelera preliminar. El campeón Ilia Topuria estará en la esquina de su hermano.

Esta será una cartelera con acción de inicio a fin, con combates emocionantes y peleas que ofrecen muchas finalizaciones.