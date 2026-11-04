Real Madrid sufre, pero logra vencer 3-2 al AEK con un gol agónico de Federico Valverde

Los jugadores del Real Madrid celebran el tercer gol de su equipo durante el partido de fútbol entre el AEK de Atenas y el Real Madrid, por la fase de liga de la UEFA Champions League,

El Real Madrid remontó y ganó 3-2 al AEK, este miércoles en Atenas en la cuarta jornada de Liga de Campeones, rescatado por Federico Valverde en el descuento.

Aboubakary Koita (12') y Stavros Pilios (75') adelantaron al AEK en dos ocasiones, pero Jude Bellingham (32') y Kylian Mbappé (78') igualaron.

Con el tiempo cumplido apareció Valverde para hacer el 3-2 (90+2') desde fuera del área.

Los hombres de José Mourinho mantuvieron en el estadio Agia Sophia su impecable carrera en la Liga de Campeones con cuatro victorias en cuatro partidos en esta temporada.

Los merengues se vieron sorprendidos de inicio por la intensidad de los locales, que se adelantaron pronto en el marcador.

Koita recortó ante Marc Cucurella y soltó un disparo que se coló ajustado al palo izquierdo de Thibaut Courtois (12').

El portero del Real Madrid sostuvo a su equipo en los primeros minutos con otra parada a disparo de Mijat Gacinovic (18').

El gol sirvió de acicate para que los blancos empezaran a poner más intensidad en su juego.

"El gol nos afectó, pero creo que el equipo siguió haciendo el juego, volvimos a dominar después y el equipo se encontró otra vez bien", dijo Valverde a Movistar+.

Bellingham iguala

Dirigidos por un Jude Bellingham, que este miércoles se convirtió a los 23 años en el jugador más joven en diputar 60 partidos de Champions, los merengues empezaron a crecer.

El inglés se encargó de repartir balones y poner más ritmo al juego hasta lograr el empate cuando remató de tacón en el punto de penal un centro de Cucurella desde el costado (32').

El Real Madrid empezó a igualar y superar la intensidad de su rival apoyado en las llegadas del joven Yan Diomande por la derecha, mientras por el otro costado Vinícius volvió a mostrarse poco incisivo.

El brasileño sigue sin lograr desbordar como en temporadas anteriores mostrándose muy tímido y sin acierto de cara al gol.

El equipo merengue logró meter en su campo al AEK que, tras su impulso inicial, pasó a defenderse y buscar sus opciones en rápidos contraataques.

Cucurella pudo poner el 2-1, pero su remate en boca de gol lo sacó Lázaro Rota casi sobre la línea (55').

El Real Madrid echó de menos al turco Arda Güler, al que José Mourinho dio descanso, a la hora de circular el balón buscando a los hombres de ataque.

Acción y reacción

El equipo blanco cercaba la portería contraria pero dejaba espacios atrás que el AEK aprovechaba en rápidos contraataques.

En una de estas transiciones, Koita metió un centro raso que Pilios remató para hacer el 2-1 (75').

Por detrás en el marcador, el Real Madrid se volcó sobre la portería contraria hasta que apareció Kylian Mbappé para volver a equilibrar el encuentro.

El francés remató un centro de Denzel Dumfries para hacer el empate (78') y a punto estuvo de hacer el segundo con un duro disparo al larguero (86').

José Mourinho llenó el campo de hombres ataque como Endrick o Carlos Espí en los últimos minutos para tratar de hacer el gol de la victoria que llegó con el tiempo ya cumplido.

Federico Valverde, que había saltado al campo por Diomande (67'), encontró el balón en la frontal del área y soltó un potente disparo para hacer el 3-2 definitivo (90+2).