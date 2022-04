Director del SNAI compareció ante la Comisión de Fiscalización por el habeas corpus de Glas

El Director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad, Pablo Ramírez, compareció ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional para explicar la actuación de esa institución en la audiencia de habeas corpus de Jorge Glas.

Allí señaló que durante la audiencia, el abogado encargado del proceso no objetó el informe médico presentado porque no era su competencia y que eso tenían que hacerlo los médicos del Ministerio de Salud, que no fueron convocados a la audiencia. Más tarde compareció el ministro de Gobierno y dijo que le parece extraño que este abogado no haya objetado el informe por el cual se concedió la libertad a Glas.

