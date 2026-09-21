Capturan en Yantzaza a hombre con sentencia de 22 años por asesinato

La Policía capturó en Yantzaza a un hombre que mantenía una orden de localización y una sentencia de 22 años por asesinato.

La Policía Nacional informó sobre la captura de José C., quien registra una sentencia de 22 años de privación de libertad por asesinato. El operativo se ejecutó en el cantón Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe.

Según la institución, el hombre mantenía una orden vigente de localización y captura. Agentes desarrollaron acciones operativas e investigativas que permitieron ubicarlo en ese cantón del sur del país.

Una vez localizado, los uniformados verificaron sus antecedentes judiciales y confirmaron la sentencia de 22 años. Después de su detención, fue trasladado al Centro de Rehabilitación Social de Macas, en Morona Santiago.

La Policía resumió el procedimiento con el mensaje:

“Los identificamos. Los ubicamos. Los capturamos”. Policía Nacional del Ecuador.

Hasta el momento, la información pública disponible no detalla el caso específico de asesinato por el que José C. fue sentenciado, ni la fecha de la condena o las circunstancias del crimen. El reporte se concentra en su localización, captura y traslado al centro penitenciario.