CNN, MS NOW y Politico demandarán al gobierno de Trump por vetarlos de la Casa Blanca

Medios de comunicación en una rueda de prensa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Los medios de comunicación CNN, MS NOW y Politico demandarán a la administración estadounidense por negarles el acceso a la Casa Blanca, anunciaron este lunes 21 de septiembre de 2026 en un comunicado conjunto.

El presidente Donald Trump anunció el viernes que iba a prohibir el acceso de estos medios a la Casa Blanca como castigo por difundir lo que él considera "noticias falsas".

"Hemos notificado al Gobierno que vamos a presentar hoy una demanda para proteger nuestros derechos (...) y defender el principio de que el Gobierno no decide lo que la prensa informa o publica", reza el comunicado.

Los medios sostienen que la Casa Blanca revocó las credenciales de sus periodistas "sin aviso ni proceso" porque "no está de acuerdo" con su cobertura.

"Si esto no se cuestiona, amenaza la libertad de prensa y el derecho del público a un periodismo independiente, libre de la interferencia del gobierno", afirmaron.

La libertad de prensa está garantizada en Estados Unidos por la Primera Enmienda de la Constitución.

Trump no detalló qué motivó la prohibición, pero afirmó que "los medios no deberían poder escribir o informar constantemente FICCIÓN y MENTIRAS cuando están cubriendo al presidente de Estados Unidos".

El republicano, de 80 años, advirtió el viernes que otros medios podrían afrontar un destino similar, sin mencionar cuáles.

Trump ha hecho del enfrentamiento constante con los medios de comunicación uno de los rasgos de su carrera política. Las amenazas y los insultos a periodistas han sido habituales a lo largo de sus dos mandatos.