El Giro de Italia partirá desde Albania en el 2025

El Giro de Italia 2025 partirá desde Albania en el 2025. La competencia, una de las tres grandes del ciclismo, se disputará desde el 9 de mayo hasta el 1 de junio. En Albania se disputarán las tres primeras etapas los días 9, 10 y 11 de mayo, anunciaron este lunes 23 de diciembre los organizadores.

El Giro, cuyo último vencedor es el esloveno Tadej Pogacar, partirá desde Durrës, principal puerto del país, y pasará por la capital Tirana, que albergará la llegada de la primera etapa luego de 164 kilómetros.

La segunda etapa será una contrarreloj de 13,7 kilómetros por las calles de Tirana, antes de una última etapa sobre suelo albanés de 160 kilómetros en torno a Vlorë, que puede considerarse de media montaña.

El resto del recorrido del Giro 2025 hasta Roma se desvelará el 13 de enero.

Pogacar espera a conocer el trazado de la ‘Corsa Rosa’ de 2025 antes de incluir la carrera italiana en su calendario o decantarse por la Vuelta a España, que aún no ha ganado (fue tercero en su única participación en 2019).

