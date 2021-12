En Ecuador ya rige la obligatoriedad de la vacunación contra el covid-19

En Ecuador ya rige la obligatoriedad de la vacunación contra la Covid-19. La ciudadanía y expertos están de acuerdo con la medida.

Habrá sanciones para los establecimientos que no pidan el certificado de vacunación.

«En caso de incumplimiento de esta disposición en espacios públicos o privados, la sanción no recaerá sobre las personas no vacunadas, sino sobre las entidades que prestan servicios públicos y no exigen el certificado de vacunación», especificó el Ministerio en un comunicado.

Incremento de contagios

El Gobierno de Ecuador declaró la vacunación contra la covid-19 de carácter obligatorio para la población como medida preventiva ante un posible agravamiento de la situación por la variante ómicron y el incremento de contagios en las últimas semanas.

«La decisión se tomó debido al estado epidemiológico actual, es decir, el aumento de contagiados; y a la circulación de nuevas variantes de ‘preocupación’, como ómicron», asegura el comunicado oficial.

En un documento de 22 páginas, el Ejecutivo informó de los aspectos técnicos, legales y sanitarios de la decisión y como fundamento legal invocó un artículo de la Ley Orgánica de Salud que declara «la obligatoriedad de las inmunizaciones contra determinadas enfermedades, en los términos y condiciones que la realidad epidemiológica nacional y local requiera».

Y argumentó que también el artículo 83.7 de la Carta Magna impone como «deber» de los ecuatorianos el «promover el bien común y anteponer el interés general al interés particular».

El anunció inicial sembró numerosas dudas sobre la aplicación de la decisión, entre otras, si habría sanciones para los no vacunados.

Pero en un comunicado posterior, el Ministerio de Salud notificó que no aplicará sanciones directas sino que estos ciudadanos solo se verán limitados en el acceso a todo tipo de eventos por no disponer del certificado de pauta completa, como ocurre en otros países.

«Esperamos que las personas cumplan. La Cartera no aplica sanciones a los no inmunizados», aseguró.

Con información de EFE