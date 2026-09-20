¿Cómo usar la IA sin poner en riesgo tus datos? El reto de la seguridad y el alineamiento digital

Expertos explican cómo usar la IA sin poner en riesgo tus datos.

El debate sobre los riesgos de la Inteligencia Artificial (IA) ha trascendido el sector tecnológico.

Advertencias de figuras como Geoffrey Hinton, Premio Nobel y conocido como el "padrino de la IA", han puesto sobre la mesa la urgencia de controlar el desarrollo de estas herramientas.

Sin embargo, especialistas de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) señalan que el enfoque principal debe centrarse en el alineamiento de la IA.

Esto significa lograr que los sistemas actúen de acuerdo con los objetivos, valores y límites establecidos por las personas.

Al interactuar diariamente con asistentes virtuales o generadores de texto, los usuarios comparten datos sin medir las consecuencias.

Ante esto, la protección de la información personal se vuelve una prioridad, según explicaron a Teleamazonas.com, Jorge Torres y Luis Miguel Garay, académicos de la UNIR.

Expertos de la UNIR aconsejan que hay que evitar colocar datos sensibles como números de cédula, claves bancarias, direcciones de domicilio. Pixaby

¿Cómo proteger tus datos al usar IA?

Para utilizar estas herramientas tecnológicas con seguridad y sin comprometer la privacidad, los expertos sugieren aplicar criterios clave:

No ingresar información confidencial:

Evite colocar datos sensibles como números de cédula, claves bancarias, direcciones de domicilio, historiales médicos o documentos privados.

Ajustar la privacidad en las plataformas

Revisa la configuración de las aplicaciones para desactivar la opción de entrenamiento continuo con tus interacciones o búsquedas.

Expertos de UNIR enfatizan en no delegar decisiones críticas a la tecnología. Pexels

Mantener la supervisión humana

Los expertos de UNIR enfatizan en no delegar decisiones críticas a la tecnología. La supervisión directa de las personas garantiza un control efectivo y reduce errores.

Diferenciar riesgo de inevitabilidad

Las advertencias sobre posibles fallos de seguridad deben motivar la creación de controles y filtros, en lugar de abandonar el uso responsable de la IA.

El desarrollo de la tecnología debe avanzar a la par de mecanismos de seguridad que garantizan que la autonomía de los sistemas permanezca siempre al servicio de la ciudadanía.