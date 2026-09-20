Lluvias se registran en el sur de Quito
El ECU 911 monitorea las precipitaciones mediante videovigilancia. En el cerro Casitagua, bomberos y moradores mantienen los trabajos para sofocar las llamas.
El ECU 911 informó sobre la presencia de lluvias en el sur de Quito.
ECU 911
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Actualizada:
20 sep 2026 - 15:24
Precipitaciones de variada intensidad se registran la tarde de este domingo 20 de septiembre de 2026 en varios sectores del sur del Distrito Metropolitano de Quito.
A través de las cámaras de videovigilancia, el ECU 911 detectó la presencia de lluvia y calzada mojada en el sector sur de la capital.
Las autoridades recomiendan a los conductores reducir la velocidad y manejar con precaución para evitar siniestros de tránsito.
Estas lluvias se presentan en medio de una jornada crítica por los incendios forestales que han afectado a la capital en los últimos días.
Pese a las precipitaciones en el sur, la situación en el norte de la ciudad sigue siendo compleja.
En los sectores aledaños al cerro Casitagua, Bomberos y varios moradores de la zona continúan desplegados combatiendo las llamas en los focos activos.
Las autoridades recuerdan a la ciudadanía que ante cualquier eventualidad o emergencia se debe llamar de forma inmediata a la línea única 9-1-1.
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