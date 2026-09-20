Lluvias se registran en el sur de Quito

El ECU 911 informó sobre la presencia de lluvias en el sur de Quito.

Precipitaciones de variada intensidad se registran la tarde de este domingo 20 de septiembre de 2026 en varios sectores del sur del Distrito Metropolitano de Quito.

A través de las cámaras de videovigilancia, el ECU 911 detectó la presencia de lluvia y calzada mojada en el sector sur de la capital.

Las autoridades recomiendan a los conductores reducir la velocidad y manejar con precaución para evitar siniestros de tránsito.

Estas lluvias se presentan en medio de una jornada crítica por los incendios forestales que han afectado a la capital en los últimos días.

Pese a las precipitaciones en el sur, la situación en el norte de la ciudad sigue siendo compleja.

Las precipitaciones en el sur de la capital se da en medio del contexto donde varios incendios han azotado al sur de la capital. ECU 911

En los sectores aledaños al cerro Casitagua, Bomberos y varios moradores de la zona continúan desplegados combatiendo las llamas en los focos activos.

Las autoridades recuerdan a la ciudadanía que ante cualquier eventualidad o emergencia se debe llamar de forma inmediata a la línea única 9-1-1.