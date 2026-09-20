Rescatan una cervicabra en incendio forestal en Cayambe 

Una cervicabra fue rescatada en un incendio forestal en Cayambe.

Una cervicabra fue rescatada de un incendio forestal en el sector de Pisambilla, en Cayambe. Comuneros y miembros del Cuerpo de Bomberos del cantón que se contraban en el sitio brindaron atención al animal.

La cervicabra, conocida también como venano enano, se contraba agotada por las condiciones del incendio, que se inició en la madrugada del sábado 19 de septiembre de 2026.

En un video quedó registrado como uno de los uniformados le brinda agua a la cervicabra para que se hidrate, mientras un comunero la sostiene.

El Cuerpo de Bomberos Cayambe informó que el incendio en este sector fue atendido por 16 efectivos y 20 comuneros.

Hasta la tarde del sábado indicaron que el fuego había consumido al menos 90 hectáreas de terreno.

En el reporte de la Secretaría de Riesgos, con corte a las 12:00 de este domingo 20 de septiembre, no se precisó el estado de este incendio forestal.