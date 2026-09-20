Sismo de magnitud 2.8 se registró en Pichincha la tarde de este domingo 20 de septiembre

El Instituto Geofísico de la Escuela Politécninca Nacional reporto un sismo en Pichincha este 20 de septiembre de 2026.

Un nivel sismo de magnitud 2.8 en la escalada de Richter se registró la tarde de este domingo 20 de septiembre de 2026 en la provincia de Pichincha.

De acuerdo con el reporte oficial del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional (IGEPN), el movimiento telúrico ocurrió a las 14:41.

El epicentro del temblor fue ubicado a 17,61 kilómetros del cantón Machachi, con una profundidad superficial de apenas 8 kilómetros.

Debido a la baja magnitud del evento, las autoridades de gestión de riesgos no han reportado personas afectadas ni daños materiales en la zona.

El Instituto Geofísico mantiene activo su formulario en línea para que los ciudadanos de localidades cercanas puedan reportar si percibieron el movimiento.