Enfermero graba emotivo video antes de morir por COVID-19

Un enfermero difundió en sus redes sociales un emotivo mensaje en video a sus familiares y amigos horas antes de morir por COVID-19 en el Hospital Ángeles de Chihuahua.

Sergio Humberto Padilla Hernández se grabó antes de ser intubado por complicaciones de la enfermedad. El joven de 28 años les dijo que los volvería a ver, pero horas después falleció.

“Bueno, pues, se llegó la hora de la verdad. Voy a ser sometido a intubación endotraquial, quiero que, pase lo que pase, cual sea el pronóstico que Dios tenga para mi reservado, me recuerden siempre por lo que fui y por lo que soy. Porque voy a volver. No es un adiós. Estoy seguro de que voy a volver en unos días, nomás que me recupere y vamos a seguir adelante.

“Los volveré a ver amigos, los amo y yo sé que van a estar doblando rodilla por mí, por mi salud y por mi bienestar y pase lo que pase, van a estar viendo por mis intereses siempre. Los amo y están en mi corazón. Hasta luego”.

Sergio, recientemente se había graduado de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez como Licenciado en Enfermería y había ingresado al Departamento de Enfermería de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Cuauhtémoc, habilitado para atender a personas con COVID-19.

Él era uno de los cuatro enfermeros de turno que prestan servicios en este centro hospitalario para esta área.