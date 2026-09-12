¡EN VIVO! Etapa 20 de la Vuelta a España: claves de la jornada; Carapaz busca el podio

La Etapa 20 de la Vuelta a España se consolidó como la jornada reina e indiscutible punto de inflexión para la clasificación general. Diseñada como el último gran envite de alta montaña antes de la travesía triunfal hacia Madrid, la ruta ofrece un trazado exigente enfocado en desgastar las fuerzas reservadas por los jefes de filas tras casi tres semanas de competición ininterrumpida.

Con salida en La Calahorra y llegada en el inédito Collado del Alguacil, el perfil acumuló más de 4.800 metros de desnivel positivo a lo largo de un trazado sin apenas tramos llanos. Desde los primeros kilómetros, el terreno ascendente propició la formación de una fuga numerosa integrada por escaladores natos y corredores en busca de un triunfo de etapa de gran prestigio.

El núcleo duro de la jornada comenzó con la doble ascensión al Puerto de El Purche, una cumbre de primera categoría conocida por sus rampas constantes al 8,2%. Este encadenado rompió el grupo principal, reduciendo drásticamente el número de gregarios en el pelotón y obligando a los líderes de la carrera a asumir la responsabilidad en primera persona mucho antes de encarar la subida final.

La tensión aumentó al paso por el Puerto de El Duque, el último obstáculo de primera categoría que sirvió como lanzadera hacia el tramo decisivo. Las altas temperaturas, combinadas con el ritmo asfixiante impuesto por las escuadras interesadas en mover la carrera, convirtieron la aproximación a meta en un test de resistencia pura donde cualquier flaqueza pagaba un precio muy alto.

El desenlace tuvo lugar en la dura subida al Collado del Alguacil, un puerto de Categoría Especial con más de ocho kilómetros al 9,8% de pendiente media. Sus rampa más pronunciadas, situadas a casi 1.900 metros de altitud, propiciaron los ataques definitivos entre los aspirantes al podio, dejando imágenes de máxima exigencia física entre los ciclistas más destacados del pelotón.

El impacto de la etapa repercutió de forma directa en el podio final de La Vuelta, reordenando los tiempos entre los favoritos y confirmando al vencedor de la camiseta roja. La jornada reina no solo dejó un espectáculo deportivo de primer nivel, sino que inscribió al Collado del Alguacil como una de las cimas contemporáneas más temibles del ciclismo internacional.