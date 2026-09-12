El aeropuerto de Quito reactivará operaciones tras trabajos en la pista este sábado 12 de septiembre

El Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito mantiene paralizadas sus operaciones aéreas este sábado 12 de septiembre, en la franja comprendida entre las 02:00 y las 14:00. La suspensión responde a labores de mantenimiento preventivo en la pista de aterrizaje, desarrolladas conjuntamente entre la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) y la Corporación Quiport para reforzar la seguridad operacional y el estado del pavimento.

La intervención técnica se programó en la ventana de menor demanda semanal con el fin de minimizar el impacto en el flujo de pasajeros. Durante las horas de cierre de pista, la terminal terrestre se mantendrá abierta al público, permitiendo a los usuarios acceder a mostradores de información, servicios comerciales y atención de las distintas aerolíneas.

Ante el cierre temporal, las compañías aéreas reprogramaron sus itinerarios para evitar cancelaciones. Varias frecuencias internacionales con destino a Bogotá, Panamá, Buenos Aires y San José adelantaron sus despegues a la madrugada, mientras que los vuelos restantes —incluyendo las rutas nacionales a Guayaquil, Cuenca, Galápagos y El Coca— retomarán sus trayectos a partir de las 14:00.

Las autoridades aeroportuarias instaron a los usuarios a confirmar el estado de sus pasajes a través de las aplicaciones móviles y portales oficiales de cada aerolínea antes de acudir a la terminal. La notificación de nuevos horarios y la reorganización de tarjetas de embarque recae de forma exclusiva en las empresas operadoras.

La jornada de este sábado forma parte de un plan integral de mantenimiento que contempla tres cierres adicionales. Las operaciones volverán a suspenderse de 02:00 a 14:00 los sábados 26 de septiembre y 3 de octubre, culminando con una última jornada de trabajos el sábado 17 de octubre, entre las 06:00 y las 14:00.