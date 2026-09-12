Ecuador se estrena en Juegos Suramericanos Santa Fe con una delegación de 180 deportistas

El Comité Olímpico Ecuatoriano tiene todo listo para la participación de la delegación nacional en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, certamen multidisciplinario que se disputará desde hoy sábado 12 de septiembre al 26 de septiembre en territorio argentino. El país estará representado por una nómina competitiva que reúne a las principales figuras del deporte de alto rendimiento, junto a jóvenes talentos proyectados para el nuevo ciclo olímpico.

El Team Ecuador acudirá a la cita continental con una delegación compuesta por más de 180 atletas que competirán en 29 disciplinas distintas. La representación tricolor mantiene un equilibrio de género representativo con 95 hombres y 87 mujeres inscritos en el cuadro general de competencias, reflejando la evolución y el crecimiento de la estructura deportiva nacional en los últimos años.

La delegación estará encabezada por dos referentes del deporte ecuatoriano: la luchadora Lucía "La Tigra" Yépez y el marchista David Hurtado, quienes fueron designados como los abanderados oficiales. Ambos atletas liderarán el desfile inaugural en Santa Fe, portando la tricolor tras sostener temporadas destacadas en torneos internacionales de máxima exigencia.

Entre los nombres más relevantes que integran la lista oficial sobresalen las halteristas Neisi Dajomes y Angie Palacios, medallistas olímpicas que llegan como claras favoritas a disputar los podios en sus respectivas categorías. La nómina también incluye competidores de alto nivel en disciplinas estratégicas como judo, karate, boxeo, ciclismo en sus distintas modalidades y natación.

Pese al potencial del equipo, la delegación afrontará la competencia con ausencias notables en el atletismo de fondo y marcha, como el campeón olímpico Daniel Pintado y la marchista Paula Torres, además de las bajas confirmadas de Martín Camacho y Nicolás García. Estas ausencias obligarán a una redistribución de cargas de medallas en la planificación técnica general de la comitiva.

Con las disciplinas colectivas, de combate y de marca listas para el arranque, Ecuador buscará superar su histórico de medallas en la región y afianzar las bases rumbo a los próximos compromisos internacionales. La actividad oficial del Team Ecuador comenzará desde las primeras jornadas de clasificación en los escenarios principales de la sede argentina.