Enrique Pita: Hay una indisciplina de los candidatos en la campaña

Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), brindó detalles sobre la campaña presidencial para las elecciones anticipadas del 20 de agosto del 2023. En el espacio de entrevistas de Teleamazonas, de este 14 de julio del 2023, aseguró que es muy difícil controlar este proceso porque existen vacíos legales.

Pita aclaró que la campaña solo se adelantó para los aspirantes al Palacio de Carondelet porque todas las candidaturas ya están en firmes, mientras que estas promociones para los candidatos a los asambleísta deberá realizarse en el periodo establecido porque, hasta este viernes, no se han resulto los recursos planteados. No obstante, no descartó adelantarlas si estos proceso se resuelven antes.

Aseguró que durante este periodo se ha evidenciado «una indisciplina por parte de las organizaciones políticas y de los candidatos» pues han recurrido a «todas las alternativas y métodos posibles para promocionarse y difundir sus mensajes».

Problemas para realizar seguimiento

Una situación que, según el vicepresidente del organismo electoral, se suma a la falta de recursos y vacíos legales para poder «llamar al orden y hacer los seguimientos que corresponden». Explicó que ahora se puede conocer el costo de pauta en redes sociales. Sin embargo, toda esa información solo se podrá analizar 90 días después de la terminación de los comicios.

«Tengo que reconocer que es difícil realizar un seguimiento por parte del CNE. Hasta que no terminen las elecciones hay una feria libre porque. Hay un vacío legal, una indisciplina de los candidatos y una evidente falta de respeto a las normas», aseveró.

Ante ello, aseguró que todos los candidatos han incurrido en estas irregularidades. Atribuyó este comportamiento a una falta de principios pero también a los vacíos legales o la falta de contundencia de las leyes.

Además, Enrique Pita dijo que el CNE ha realizado la contratación de la empresa para verificar el origen y el destino de los recursos de cada binomio. Esto con el objetivo de detectar las irregularidades para que posteriormente sean juzgadas en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

Pita también cuestionó la actuación de la Asamblea Nacional ante los vacíos en el Código de la Democracia. Recordó que quienes se desempeñaban como legisladores ahora son candidatos y hasta la fecha no han planteado reformas a la normativa en este ámbito.

“Debemos saber hasta donde las organizaciones políticas quieren realmente enfrentarse al desafío de reformar un Código de la Democracia para mejorar la eficiencia, los requisitos para organizar partidos, ser más estrictos con las candidaturas o mejorar el gasto electoral. Hay todo un mundo de situaciones que deberían ser revisadas con urgencia», añadió.

Finalmente, dijo que en el tema de los recursos no han tenido ningún problema y que conforme avanza el proceso electoral se irán modificando los gastos dentro del presupuesto establecido con el Ministerio de Economía.

