“Hay una Shany antes y después de MasterChef, porque yo aprendí, gracias a este programa, que todo lo que me proponga lo puedo hacer con dedicación y determinación”, dijo Shany Nadan, actriz guayaquileña, sobre su triunfo de la segunda temporada de MasterChef Celebrity Ecuador.

«Si el año pasado me preguntabas: ¿te imaginas ganando MasterChef; yo te decía pero ni de chiste. Pero ya viéndome en el programa, también es inspirador porque me recuerdo a mí misma que todo lo que me proponga lo puedo lograr con esfuerzo y trabajo«, señaló Nadan, este marte 25 de marzo del 2025, en el espacio de Entrevistas de 24 Horas, en Teleamazonas.

Shany Nadan se convirtió en la flamante ganadora de MasterChef Celebrity Ecuador, la noche del lunes 24 de marzo del 2025. La actriz guayaquileña se impuso ante sus compañeros, Álex Vizuete y Natalia Regge, finalistas del concurso de cocina más famoso del mundo.

«Estoy emocionada, anonadada, demasiado feliz. Aún lo estoy procesando. Soy la ganadora de MasterChef Celebrity, es una locura”, dijo Shany Nadan, en entrevista con Teleamazonas.

Ella habló también sobre cómo aprendió a preparar platillos tan deliciosos. “Cuando me hicieron la invitación, desde ese momento dije voy a prepararme, porque no quería llegar el primer día a MasterChef sin saber nada”.

«Sí, tuve una preparación previa, un mes antes de entrar. Yo leía todos los días manuales, estudiaba. Y durante la competencia yo me desvelaba y madrugaba para seguir estudiando«, contó Nadan.

«Yo tomé esto como tomo mis personajes en la actuación, con la misma meticulosidad con la que trabajo. Lo que yo hacía era repasar ciertas recetas, apuntarlas y memorizarlas. Y el domingo, que era el único día que teníamos de descanso, yo me iba a estudiar«, añadió.

Fusión de raíces en la comida

Shany unió sus culturas y triunfó con un menú implacable. Preparó tartar de albacora con uvilla, yema apanizada, chips de camote y piel de berenjena como entrada. Su plato fuerte fue una langosta con kinoto de baba ganush. Y el postre fue un crumble rústico de maíz tostado con macambo.

“Yo sí tenía un concepto muy claro, que era fusionar mis dos raíces. Utilizar muchos ingredientes ecuatorianos y mezclarlos con sabores del medio oriente”, indicó.

Shany contó por primera vez, en Teleamazonas, que el postre que preparó para la final inventó por completo tres días antes de la final. «Sabía los sabores que quería tener y dije voy a crear algo totalmente nuevo”.

Además, dijo que le gustaría formarse más en la gastronomía. «Le cogí amor absoluto a la gastronomía. También me gustaría emprender. Además, descubrí el arte que hay detrás de la gastronomía».

