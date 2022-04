Amazon comparte las conversaciones que tienes con Alexa, la inteligencia artificial de la compañía, para mostrarte publicidad dirigida, aseguran investigadores de universidades estadounidenses. Los resultados de su pesquisa los recopilaron en el estudio ‘Tus Echos se escuchan: seguimiento, perfilado y segmentación de anuncios en el ecosistema de altavoces inteligentes de Amazon’.

Para llegar esta conclusión, los investigadores crearon nueve perfiles de personas para analizar el porcentaje de anuncios dirigidos. En el proceso contaron con un ruteador Raspberry Pi, un altavoz Echo y el SDK de Alexa Voice Services.

Se halló que las interacciones con Alexa son recolectadas por Amazon y terceros, incluyendo servicios de publicidad y seguimiento. Además, la interacción con los altavoces inteligentes conduce a ofertas publicitarias hasta 30 veces más altas por parte de los anunciantes.

Los investigadores de la Universidad de Washington, UC Davis, UC Irvine y la Universidad Northeastern recomiendan que los dispositivos deben contar con mayor control para los usuarios. Por supuesto, insta a Amazon a mejorar la privacidad de sus consumidores y mayor transparencia para conocer qué datos privados se comparten.

La respuesta de Amazon .-

Por su parte, Amazon calificó esta investigación como ‘defectuosa’. «Muchas de las conclusiones de esta investigación se basan en inferencias inexactas o especulaciones de los autores, y no reflejan con precisión cómo funciona Alexa», dijo Lauren Raemhild, portavoz de la compañía. «No estamos en el negocio de vender la información personal de nuestros clientes y no compartimos las solicitudes de Alexa con las redes de publicidad”, agregó para The Verge.

Raemhild preciso que sí utiliza las interacciones con Alexa para desplegar publicidad dirigida, aunque no es diferente a lo que hace una tienda en línea o un servicio de música en streaming. «Por ejemplo, un servicio de transmisión de música compatible con anuncios puede permitir a los clientes optar por participar o no en anuncios basados en intereses en cualquier lugar donde se pueda usar ese servicio», apuntó.

Fuente | Hipertextual/The Verge