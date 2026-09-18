Trump anuncia pacto con Dinamarca para asegurar el control permanente de la seguridad en Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes 18 de septiembre de 2026 un acuerdo con Dinamarca y Groenlandia que, según su versión, otorgaría a Washington “control permanente” sobre la seguridad de la isla.

El pacto contempla una mayor presencia militar estadounidense, pero todavía debe ser firmado y pasar por los procedimientos parlamentarios correspondientes.

Trump anuncia mayor presencia militar en Groenlandia

Trump informó del acuerdo a través de su red social Truth Social. Aseguró que Estados Unidos tendrá la capacidad de actuar de forma permanente para garantizar la seguridad de Groenlandia y de Estados Unidos, y adelantó que comenzará el proceso para desarrollar una mayor presencia militar estadounidense en la isla.

El mandatario también afirmó que ningún adversario de Estados Unidos podrá establecer bases militares, presencia militar o realizar inversiones consideradas sensibles en Groenlandia sin la aprobación expresa y por escrito de Washington. Según Trump, el acuerdo no tendría una fecha de finalización.

¿Qué implica el acuerdo para Groenlandia?

El anuncio no significa que Estados Unidos pase a ser dueño de Groenlandia. El territorio continúa formando parte del Reino de Dinamarca y el acuerdo anunciado se centra en asuntos de seguridad y defensa.

La información disponible señala que el pacto ampliaría la presencia militar estadounidense, pero no contempla la adquisición de la isla por parte de Washington.

Dinamarca y Groenlandia confirmaron que esperan firmar el acuerdo la próxima semana, durante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.

Después de la firma, el documento deberá cumplir los procedimientos parlamentarios necesarios antes de entrar en vigor.

Dinamarca dice que el pacto fortalece la seguridad

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, calificó el acuerdo previsto como positivo para la seguridad común en el Ártico y el Atlántico Norte.

También señaló que el pacto reconoce la soberanía e integridad territorial del Reino de Dinamarca y el derecho de los habitantes de Groenlandia a la autodeterminación.

Por su parte, el jefe del Gobierno de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, afirmó que el acuerdo busca reforzar la seguridad de Groenlandia, Dinamarca, Estados Unidos y la alianza occidental.

El pacto se produce después de meses de tensiones por las declaraciones de Trump sobre la importancia estratégica de la isla para la seguridad estadounidense.

Groenlandia, un punto estratégico en el Ártico

Groenlandia ocupa una posición estratégica entre América del Norte, Europa y el Ártico, y Estados Unidos ya mantiene presencia militar en la isla.

El nuevo acuerdo busca ampliar esa presencia y limitar la instalación de fuerzas o inversiones sensibles de países considerados adversarios por Washington.

Los detalles completos del pacto todavía no han sido publicados.