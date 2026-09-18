Alias “Fito” está negociando resolver su situación judicial en EE.UU., según su abogado

El abogado del cabecilla de 'Los Choneros', alias 'Fito', confirmó conversaciones activas con la Fiscalía estadounidenses.

José Adolfo Macías Villamar, alias 'Fito', líder de la organización criminal 'Los Choneros', se encuentra en conversaciones avanzadas con las autoridades judiciales de Estados Unidos.

El objetivo sería alcanzar un acuerdo que permita resolver su causa penal sin la necesidad de ir a un juicio oral.

La información fue confirmada por su abogado, Alexei Schacht, tras una audiencia desarrollada en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York.

El jurista detalló que mantiene "negociaciones activas" con la fiscal del caso, Grace Block.

Abogados de José Adolfo Macías Villamar en Estados Unido habló sobre conversaciones con la justicia del país norteamericano. Alejandro Alarcón

Schacht sostiene que el proceso que abarca tanto la situación jurídica de Macías Villamar como la de otro de los coacusados, identificado bajo el alias de 'Topo'.

El abogado se mostró optimista respecto al avance de los acercamientos tras bastidores.

Esto tras ser consultado sobre las probabilidades de que el proceso concluya mediante un acuerdo de culpabilidad o cooperación con la Fiscalía sin llegar a la etapa de juzgamiento.

Extradición de un tercer implicado en camino

Dentro del mismo pliego de cargos formulados por la Justicia estadounidense consta un tercer procesado conocido bajo el alias de 'Chorón'.

Sobre su situación, la defensa indicó que se solicitó un tiempo adicional a la corte debido a que se ultiman los detalles para su entrega a las autoridades de USA.

Según estimaciones de la defensa, el trámite de extradición de 'Chorón' hacia la ciudad de Nueva York avanza de forma acelerada.

Señala que podría concretarse en un plazo de 30 a 45 días, completando así la comparancia de los principales señalados en la estructura criminal investigada por los tribunales federales.