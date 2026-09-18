Cae en Quito banda que drogaba a sus víctimas para vaciar sus cuentas y hacer compras masivas

La Policía Nacional capturó en el sur de Quito a una banda que operaba en Ambato.

Una red delictiva dedicada a escopolaminar y aturdir a sus víctimas con sustancias estupefacientes para saquear sus cuentas bancarias fue desarticulada este viernes 18 de septiembre de 2026 por la Policía Nacional.

La peligrosa banda dejaba a los afectados en graves condiciones de salud, con secuelas físicas y psicológicas severas.

El operativo fue ejecutado por la Unidad Nacional de Investigación de Delitos Contra la Propiedad (BAC) en las inmediaciones de un centro comercial del sur de Quito.

En el punto, capturaron a seis ciudadanos ecuatorianos en el momento exacto en que realizaban compras masivas en varios locales.

Según la Policía Nacional, estaban utilizando las tarjetas de crédito y débito sustraídas a sus víctimas.

Víctima en coma en Ambato

El caso tomó un giro crítico cuando los agentes de la Brigada Anticriminal lograron ubicar a una de las víctimas en la ciudad de Ambato.

Al ponerse en contacto con sus familiares, se confirmó que el ciudadano se encuentra hospitalizado e ingresado en estado de coma.

Esto debido a la alta toxicidad y la cantidad de droga administrada para doblegar su voluntad.

El modus operandi

El modus operandi de la banda incluía una minuciosa planificación. Identificaban a las personas y las aturdían con químicos.

Una vez que estaban en estado vulnerable, se apoderaban de sus teléfonos móviles, claves y tarjetas electrónicas.

Récord delictivo y reincidencia

Entre las detenidas consta Andrea G. (37 años), quien registra un antecedente por robo e historial de arresto en Guayaquil en 2025 por este mismo delito.

Junto a ella fueron aprehendidos:

Ángela M. (39 años): Registra cuatro procesos judiciales por robo.

Registra cuatro procesos judiciales por robo. Ronny M. (32 años): Registra cuatro procesos por tráfico ilícito de sustancias.

Registra cuatro procesos por tráfico ilícito de sustancias. David L. (29 años), Consuelo C. (33 años) y Alex Y. (34 años): Quienes no registran antecedentes penales previos.

Los seis sospechosos tienen antecedentes penales, según informó la Policía Nacional.

Evidencias

Entre las evidencias levantadas por Criminalística constan seis teléfonos celulares (uno de ellos recuperado) y 250 dólares en efectivo.

También varias tarjetas bancarias y productos comprados de forma fraudulenta, entre ellos tarros de leche valorados en más de USD 300.

La Policía les encontró 250 dólares en efectivo, varias tarjetas bancarias y productos comprados de forma fraudulenta.

Los aprehendidos fueron puestos a órdenes de las autoridades judiciales para la formulación de cargos.