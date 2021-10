Exjugador del Real Madrid se ofrece para dirigir al Barcelona

No cabe duda que el Barcelona de España vive una crisis que lo ha afectado a todo nivel, futbolístico, económico y administrativo.

En medio de una racha de resultados que no dejan contento a nadie, la hinchada y la prensa de España se preguntan sobre la continuidad de Ronald Koeman, DT que llegó al banquillo culé con la idea de una revolución, pero que solo ha logrado malos resultados.

Incluso ya se han mencionado algunos nombres que estarían en la órbita del Barcelona como para reemplazar a Koeman entre los que resaltan Xavi Hernández, Marcelo El Muñeco Gallardo y Roberto Martínez.

Pero en medio de todo, surgió un exjugador profesional que se ofreció a dirigir al equipo blaugrana. Lo que inquietó a la hinchada es que se trata de un exfutbolista que militó y es referente en, nada más y nada menos que, en el Real Madrid.

Se trata de José María Gutiérrez, conocido como Guti, un central de primera línea que es referente del club merengue y que se ofreció para ser el director técnico en el clásico rival de los blancos.

«Bueno, ¿por qué no? Uno quiere entrenar y quiere enseñar a la gente que además de ser jugador también tiene madera para hacerlo bien como entrenador», manifestó Guti. También opinó sobre el momento del propio Koeman y el Barcelona hoy: «Es una situación complicada. Muchas veces los malos resultados no dependen solo de un entrenador, pero es el máximo responsable. El Barcelona no está bien económicamente y es una posición complicada».

Lo cierto es que es poco probable que un exjugador del Madrid tan querido por la hinchada blanca tenga una oportunidad de dirigir al Barcelona de España.