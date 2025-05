Un fármaco experimental combate el cáncer de pulmón en no fumadores

Nuevas terapias dirigidas permiten tratar una patología que ya es la quinta causa de muerte por cáncer a nivel global. Este tipo de tumor es más frecuente en mujeres.

Actualizado 11:15

Nuño Domínguez

Hace casi dos años, Mireya Soriano, ingeniera, escritora y periodista de origen argentino, perdió completamente el apetito. Las fuerzas le abandonaron, y empezó a sentir un fuerte dolor en el costado derecho. En el Hospital La Paz, en Madrid, donde reside desde hace más de una década, le dijeron que tenía cáncer de pulmón con metástasis en el hígado. Parecía imposible: ella no había fumado en su vida.

A sus 76 años, Soriano encarna un fenómeno en aumento. Debido en parte al éxito de las medidas antitabaco a nivel global, cada vez menos gente fuma, y desciende el cáncer de pulmón en fumadores, que supone aproximadamente el 80% de todos los casos. A cambio, los oncólogos están viendo un repunte de este tumor respiratorio en gente que no fumó nunca. Es un cáncer que afecta más a mujeres, sin que esté claro por qué.

Los médicos le dijeron a Soriano que su pronóstico no era bueno. El tumor era de un subtipo poco conocido para el que los tratamientos convencionales no suelen funcionar bien. Le recomendaron acudir al Hospital 12 de Octubre, al sur de la capital, donde se había puesto en marcha un ensayo clínico con un nuevo fármaco que podría funcionar.

En noviembre de 2023 fue aceptada en el ensayo, aún tan débil que apenas podía caminar. Había perdido 15 kilos.

Unas pocas semanas después de iniciar el tratamiento, Soriano entraba en un teatro de Montevideo, en Uruguay, para recoger el premio Morosoli de Plata a su trabajo literario. “Mi hijo estaba entre el público y me gritaba ‘¡bien, mamá!’”, explica la escritora, sentada en una sala de reuniones del hospital madrileño. “Todo el mundo pensaría que era por el premio, pero en realidad era por haber podido subir las escaleras yo sola”, añade entre risas. La escritora bromea con ser un “conejillo de indias”. Reconoce que ha recuperado las fuerzas y que vuelve a hacer una vida normal: “Me siento como cuando estaba sana”.

Lea también:

Sentado a su lado, su oncólogo, Jon Zugazagoitia, vizcaíno de 41 años, explica que la respuesta al tratamiento de Soriano ha sido especialmente buena, pero no excepcional. Los médicos del ensayo clínico, realizado en ocho países con 130 pacientes, han detectado una reducción del tumor en siete de cada diez participantes.

El medicamento experimental que recibió Soriano se llama zongertinib, y forma parte de una nueva generación de terapias dirigidas contra tumores que presentan ciertos marcadores genéticos. En este caso se trata de una mutación en el gen HER2, que está presente en aproximadamente el 3% de casos de cáncer de pulmón. Puede parecer poco, pero solo en un país como España, con unos 48 millones de habitantes, supone unas 900 personas cada año.

El fármaco parece funcionar mejor en los pacientes que, como Soriano, no habían recibido otros tratamientos previos, como quimioterapia o inmunoterapia. El tratamiento además es fácil de administrar: una pastilla al día. Los resultados de este ensayo, aún preliminar, se han publicado en New England Journal of Medicine, una de las revistas médicas más prestigiosas del mundo.

Estos resultados son “esperanzadores”, argumenta Zugazagoitia, porque hasta ahora no había tratamientos efectivos contra este tipo de tumores de pulmón, que son bastante agresivos, y que en muchos casos se detectan ya con metástasis en hígado o cerebro. De los 30 000 casos de cáncer de pulmón de células grandes que se detectan en España cada año, unos 6 000 son en no fumadores, y más del 60% los sufren mujeres.

Las causas de este cáncer no están del todo claras. Hay una parte de genética, y otra de exposición a agentes ambientales como el radón —un gas tóxico relacionado con el granito— y la polución atmosférica. En 2023, un estudio desveló que bastan tres años respirando aire contaminado para que la incidencia del cáncer de pulmón en no fumadores se dispare.

Zugazagoitia recuerda que su primera experiencia con este tipo de tumores fue en 2005, cuando aún era médico residente. En aquellos años se observó por primera vez que este subtipo de cáncer presentaba alteraciones moleculares que podrían ser una diana para terapias dirigidas. Unos años después llegó el primer fármaco de este tipo, que iba dirigido contra la mutación en EGFR, y después llegaron otros para ALK. El ensayo con el nuevo fármaco ha mostrado una supervivencia de 15 meses de media, aunque el dato podría acabar siendo mucho mejor, explica Zugazagoitia. “En el caso de los tratamientos dirigidos contra ALK, el dato inicial era similar, y ahora ya estamos en cinco años”, detalla.

Ya están reclutados la mayoría de pacientes que participarán en la última fase de pruebas del nuevo fármaco, desarrollado por la farmacéutica alemana Boehringer Ingelheim, y que comenzarán en otoño en varios países. Ahora se comparará la efectividad del compuesto con el mejor de los tratamientos disponibles. Si se confirman los datos preliminares, el zongertinib se unirá a los otros fármacos oncológicos dirigidos ya aprobados que le van comiendo terreno al cáncer. “Actualmente, la mitad de todos los pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas tienen alguna alteración molecular que podemos tratar de manera dirigida. Hace cinco años eran solo uno de cada diez”, detalla Zugazagoitia, responsable del grupo de microambiente tumoral e inmunoterapia en el Instituto de Investigación i+12, asociado al 12 de Octubre.

El oncólogo advierte de que hay que ser realista sobre el potencial de estos fármacos. Los tumores de pulmón siguen siendo la principal causa de muerte por cáncer en todo el mundo, y los casos en los que se consigue curar, aún son una minoría. Los nuevos tratamientos dirigidos a alteraciones genéticas reducen el tamaño de los tumores, incluso de las metástasis, pero no eliminan todas las células malignas, advierte Zugazagoitia. “Lamentablemente, no estamos todavía en ese punto, pero partíamos de una situación mucho peor, en la que no podíamos hacer nada. Aunque no podamos eliminar la enfermedad, sí es posible cronificarla, y que los pacientes como Mireya, bajo tratamiento, puedan hacer su vida normal”, argumenta.

La oncóloga Rosario García-Campelo, vocal en la dirección de la Sociedad Española de Oncología Médica, confiesa que los tumores de pulmón en no fumadores presentan aún muchas incógnitas a nivel científico. “Estamos viendo un incremento de este cáncer en población femenina que es comparativamente más joven. Este es ya el quinto tumor más mortal en todo el mundo”, explica. La oncóloga apunta a un posible papel de los estrógenos y otras hormonas femeninas en el desarrollo de estos cánceres, aunque aún hay que confirmarlo. García-Campelo cree que el nuevo fármaco contra HER2 “da un paso de gigante en la gestión de estas pacientes”.

Mireya Soriano lleva más de año y medio con el cáncer controlado. No ha dejado de escribir sus artículos en diarios como La Mañana de Uruguay. El año pasado publicó Desde el Silencio (Desnivel), la biografía de Eduardo Strauch, superviviente del accidente aéreo en Los Andes de 1972 retratado en películas como La Sociedad de la Nieve. Acude al hospital cada dos semanas para hacerse pruebas, por ahora sin incidentes. Ya está escribiendo su nueva novela, que transcurre en la Argentina de los años 70 y que, por ahora, se va a titular Con el favor del tiempo.

Contenido publicado el 27 de mayo del 2025 en El País, ©EDICIONES EL PAÍS S.L.U.. Se reproduce este contenido con exclusividad para Ecuador por acuerdo editorial con PRISA MEDIA.

También en Teleamazonas:

#VIDEO | Profesor vivió dos años con falso diagnóstico de cáncer dado por el IESS en Ecuador. Detalles https://t.co/ftxvnwICzX pic.twitter.com/kpxyqciv9F — Teleamazonas (@teleamazonasec) May 12, 2025