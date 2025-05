Actualizado 17:00

Redacción Teleamazonas.com |

“Yo no puedo permitir que me vean mal. Realmente fui la fortaleza de todos”. Fueron las palabras de Iesmin Pincay, hermana de la presentadora de televisión Michela Pincay, quien falleció el miércoles 7 de mayo del 2025 a causa de un cáncer. Ella enfrentó la enfermedad por más de 14 años.

Iesmín contó su testimonio en el podcast ‘Hola Hermana’ que grababa con Michela Pincay. Allí relató la forma en la que se enteró por primera vez que tenía la enfermedad. “Yo sentía una bolita muy pequeña y en mi mente sentía que era cáncer y lo dejaba pasar, hasta que llegó un momento que dije que voy a tomar cartas en el asunto”, dijo.

También contó que tras contarle a su madre la molestia que sentía le realizaron una biopsia y recibió los resultados durante un feriado de Semana Santa. Según su testimonio, de inicio sus familiares le ocultaron los resultados, aunque “estaban quebrados”.

“Todos estaban quebrados, yo dije no puedo permitir que me vean mal. Fue mi positivismo, mi alegría, me burlaba de mi misma, entonces eso les ayudó mucho a todos ustedes a sentirse bien. Porque a mí no me gusta ver a mi familia llorar (…) Yo dije, yo no voy a ver que mi familia llore o sufra por mí y eso me ayudó a sobrellevarlo”, dijo.

Lea también:

Iesmín, reconoció que desde hace 12 años vivía atada a un tratamiento que se inició con una quimioterapia de seis horas “muy dolorosa”. Además, relató que las cirugías y los tratamientos por los que pasó fueron muy complicados.

A lo largo del podcast Iesmin contó cómo sobrellevó los síntomas del tratamiento como la caída del cabello, y “disfrutó cada etapa”. “Fue algo liberador. Me veía linda”, dijo entre risas.

Ella tuvo que enfrentar en varias ocasiones al cáncer. La segunda vez que tuvo la enfermedad le afectó a una de las vértebras y le aplicaron un tratamiento de radioterapia. “Fue como más leve. Aunque desde ahí vivo con muchos dolores”, relató.

La tercera vez, dijo, fue una de las más complicadas. Su cáncer se regó por su cuerpo y se enfrentó a un tratamiento difícil. “En una semana bajé de peso más de 25 libras, no tenía fuerzas para pararme de la cama”.

Para Iesmin la fortaleza y disciplina han sido fundamentales para sobrellevar la enfermedad. «Trato yo mismo de darme ánimos y tengo que agarrarme de las cosas por las que puedo agradecer», dijo en esa ocasión.

Iesmín falleció el miércoles 7 de mayo, tras 14 años de luchar con la enfermedad. En los últimos meses el cáncer regresó a su cuerpo y se le detectó un tumor en la vértebra cervical C4, lo que le provocaba intensos dolores y la inmovilidad de su brazo derecho.

También en Teleamazonas: