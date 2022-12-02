Ghana vs Uruguay

Ghana quiere tomarse la revancha ante Uruguay y eliminarlo de Catar 2022. El conjunto sudamericano, por su parte, apela a su experiencia para seguir en carrera.
Alineaciones:
Ghana:
1 LAWRENCE ATI ZIGI
4 MOHAMMED SALISU
5 THOMAS PARTEY
9 JORDAN AYEW
10 ANDRE AYEW (c)
17 BABA RAHMAN
18 DANIEL AMARTEY
19 INAKI WILLIAMS
20 MOHAMMED KUDUS
21 SALIS ABDUL SAMED
26 ALIDU SEIDU
Uruguay:
23 SERGIO ROCHET
2 JOSE MARIA GIMENEZ
6 RODRIGO BENTANCUR
8 FACUNDO PELLISTRI
9 LUIS SUAREZ (c)
10 GIORGIAN DE ARRASCAETA
11 DARWIN NUNEZ
13 GUILLERMO VARELA
15 FEDERICO VALVERDE
16 MATHIAS OLIVERA
19 SEBASTIAN COATES