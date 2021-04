La joven activista Greta Thunberg estrenará una serie titulada ‘Un año para cambiar el mundo’ en donde enfatizará en la concientización del cambio climático, sus causas y consecuencias. El tráiler, presentado por la BBC, presenta voces como la de Greta, que se han convertido en las más influyentes en torno a la problemática.

El estreno está pensado para este 22 de abril en honor a Día Internacional de la Tierra de este año. Sigue el recorrido de la joven mientras tomaba un año sabático en la escuela en 2019 para reunirse con científicos y visitar lugares que se han visto claramente afectados por el calentamiento de la Tierra.

«La gente dice muchas cosas sobre mí. La gente escucha cuando hablo. Pero yo no quiero que me escuchen a mí, quiero que escuchen las señales», dice la joven en el tráiler. Thunberg, dentro de la serie documental, sostiene que la esperanza por frenar crisis climática no puede estar definida por las palabras sino por las acciones.

Desde que inició su activismo, Greta ha responsabilizado a los altos gobernantes del mundo por negarse a apoyar acciones para la disminución de contaminación. La serie da una mirada entre bastidores de su mensaje y también revela cómo afectó la pandemia del coronavirus a la difusión del mismo.

Fuente | BBC Mundo/Sputnik