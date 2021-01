Hombre que no usaba mascarilla llama a tomar conciencia

El video de un hombre relatando su experiencia con el coronavirus desde la cama de un hospital se viralizó en redes sociales, se trata de Chuck Stacey , quien no usaba mascarilla y ahora le ruega a otras personas que no sigan su ejemplo.

En la grabación se le ve acostado en la cama de hospital con un tubo de oxigeno conectado a su nariz.

Stacey en su relato manifestó que no creía que el uso de la mascarilla pudiera ayudar en algo, pues argumentó que era claustrofóbico y al ponerse un mascarilla tenia ataques de pánico

“No creía que la enfermedad fuera algo más que un resfriado; pensaba que la pandemia era una movida política de los gobiernos”, declaró

«No quieres terminar como yo. Tengo problemas para respirar. Es posible que tenga que ser intubado si empeoro», agregó Stacey.

Stacey, que tiene 50 años, fue hospitalizado con COVID-19 la semana pasada en Florida, sin embargo, usaba un protector facial en las tiendas y cuando trabajaba con clientes como parte de su trabajo reparando computadoras

«Si usar una mascarilla puede reducir sus posibilidades de contraer esto, incluso en un 5%, simplemente use una mascarilla. Hágalo por sus hijos, por sus seres queridos. Hágalo por usted mismo», dijo en el video.

My friend didn’t wear a mask because he believed the lies from our leaders. Now, he’s close to being intubated. He asked that I share this.



Wear a mask! pic.twitter.com/S43WWHQDEW