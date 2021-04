Hostigaron a un jugador y lo obligaron a sentarse entre bananas

En el IMoline High School, en el noroeste del estado de Illinois, un grupo de jugadores hostigó a un joven afroamericano hasta obligarlo a sentarse en un locker repleto de bananas.

Entre risas, los atacantes presionan a su víctima, cuya identidas no ha sido revelada, con ofensas y amenazas.

A uno de ellos, que no ha sido identificado, se le escucha decir: «O te rompo las dos rodillas», mientras el resto le pide que se siente.

Finalmente, el joven negro cede ante los ataques verbales y se sienta, a lo que el resto de jugadores responde con un «¡Sí señor!», a modo de celebración.

Por fortuna, la policía de Moline inició una investigación sobre este hecho que ocurrió el pasado 8 de abril.

La investigación preliminar determinó que todas las personas involucradas son compañeros de equipo y que fueron identificados por las autoridades.

“Independientemente de estos hechos, todos estamos de acuerdo en que es una forma repugnante de tratar a un compañero de equipo, a un ser humano y, sin duda, a un amigo”, dijo el jefe de la Policía de Moline, Darren Gault.

“Todos estamos de acuerdo en que, independientemente de que los estudiantes lo consideren una broma, se trata de un comportamiento inaceptable”, agregó.

