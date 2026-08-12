Posible alineación de Liga de Quito para enfrentar a Mirassol por la Copa Libertadores

El camino hacia la gloria continental continúa para Liga de Quito. Este jueves 13 de agosto de 2026, el conjunto albo se medirá ante Mirassol en el estadio José María de Campos Maia, en Brasil. El encuentro, correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, arrancará a las 17:00 (hora de Ecuador).

No es la primera vez que estos equipos se enfrentan, pues compartieron el Grupo G en esta misma edición, y terminaron igualados en puntos en lo más alto de la tabla.

El historial reciente entre ambas escuadras está marcado por una paridad total como locales. En abril Liga de Quito se impuso por 2-0 a Mirassol en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Y, en el duelo de vuelta disputado en mayo en Brasil, el equipo paulista se hizo fuerte ante su gente y venció exactamente con el mismo marcador a los ecuatorianos.

Para este nuevo capítulo, el once de Liga de Quito presentaría algunas variantes. Las principales dudas son Leonel Quiñónez y al centrocampista Alexander Alvarado, quienes no jugaron frente a Independiente del Valle debido a lesiones.

Posibles alineaciones:

Liga de Quito: Gonzalo Valle; Yerlin Quiñónez, Ricardo Adé, Luis Segovia, José Carabalí; Jesús Pretell, Sebastían González, Janner Corozo, Fernando Cornejo, Rodney Redes; y Michael Estrada.

Por su parte, el conjunto brasileño presentaría este equipo titular:

Mirassol: Thomazella; Elias, João Victor, Gabriel Knesowitsch, Reinaldo; Walisson, Denilson, Cazonatti, Eduardo; Fernandinho y Bruno Santos.

Con las piezas sobre el tablero, Liga de Quito asume el reto de sobreponerse a las posibles ausencias y plantear un partido inteligente. Conseguir al menos un empate o una victoria como visitante será vital para que el 'Rey de Copas' ecuatoriano pueda definir la serie a su favor la próxima semana en casa, asegurando su boleto a los cuartos de final de la Copa Libertadores.