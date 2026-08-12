Vuelta a España 2026: etapas,  recorrido y todos los detalles de la edición 81

La Vuelta a España 2026 afronta su 81.ª edición consolidándose como una de las Grandes Vueltas más exigentes y espectaculares del calendario ciclista internacional.

Con un trazado que combina tradición e innovación, la carrera propone un desafío continuo a lo largo de 21 jornadas diseñadas para mantener la incertidumbre por el maillot rojo hasta el último metro.

La combinación de terreno rompepiernas, alta montaña y contrarreloj exigirá la mejor versión de los líderes de la clasificación general desde la primera semana.

El Principado de Mónaco se convierte en el epicentro del ciclismo mundial al acoger la Gran Salida con una contrarreloj urbana individual de 9,4 kilómetros.

A partir de ese momento, la serpiente multicolor iniciará un periplo internacional que cruzará el sur de Francia y el Principado de Andorra antes de adentrarse definitivamente en suelo español.

Estas ascensiones tempranas obligarán a los aspirantes a llegar en un punto óptimo de forma, eliminando cualquier margen para la especulación. Los equipos de los líderes deberán asumir la responsabilidad de controlar la carrera desde los primeros días para evitar sorpresas en escapadas masivas.

Este arranque transfronterizo no solo aporta un marcado atractivo turístico y mediático, sino que sitúa la alta montaña muy temprano en el calendario de la prueba.

La primera semana medirá rápidamente las fuerzas de los favoritos con el paso por los Pirineos andorranos y el posterior ascenso a puertos como el Alto de Aitana y Aramón Valdelinares.

Etapa Fecha Recorrido Tipo Distancia 1 Sáb 22/08 Mónaco > Mónaco Contrarreloj Ind. 9,4 km 2 Dom 23/08 Mónaco > Manosque Ondulada 214,3 km 3 Lun 24/08 Gruissan > Font-Romeu Media Montaña 174,0 km 4 Mar 25/08 Andorra la Vella > Andorra la Vella Alta Montaña 104,8 km 5 Mié 26/08 Falset > Roquetes Ondulada 173,4 km 6 Jue 27/08 Alcossebre > Castellón Media Montaña 177,4 km 7 Vie 28/08 Vall d'Alba > Aramón Valdelinares Alta Montaña 149,8 km 8 Sáb 29/08 Puçol > Xeraco Llana 171,0 km 9 Dom 30/08 Villajoyosa > Alto de Aitana Alta Montaña 187,4 km — DÍA DE DESCANSO — 10 Mar 01/09 Alcaraz > Elche de la Sierra Ondulada 184,7 km 11 Mié 02/09 Cartagena > Lorca Llana 151,3 km 12 Jue 03/09 Vera > Observatorio de Calar Alto Alta Montaña 166,6 km 13 Vie 04/09 Almuñécar > Loja Media Montaña 192,8 km 14 Sáb 05/09 Jaén > Sierra de La Pandera Alta Montaña 154,5 km 15 Dom 06/09 Palma del Río > Córdoba Media Montaña 189,7 km — DÍA DE DESCANSO — 16 Mar 08/09 Cortegana > Palos de la Frontera Llana 181,1 km 17 Mié 09/09 Dos Hermanas > Sevilla Llana 185,0 km 18 Jue 10/09 El Puerto de Santa María > Jerez de la Frontera Contrarreloj Ind. 32,0 km 19 Vie 11/09 Vélez-Málaga > Peñas Blancas Final en Alto 210,0 km 20 Sáb 12/09 La Calahorra > Collado del Alguacil Alta Montaña 187,0 km 21 Dom 13/09 Granada > Granada Llana 99,4 km

A medida que el pelotón avance hacia el sur y la región andaluza, la dureza del terreno se intensificará con jornadas emblemáticas en escenarios de pura montaña. Puertos de gran tradición como la Sierra de La Pandera y el Observatorio de Calar Alto actuarán como jueces de la carrera en la segunda mitad del recorrido. Las altas temperaturas habituales en estas latitudes y el desgaste acumulado añadirán un factor táctico determinante en la selección del grupo de elegidos.

La decimoctava etapa albergará una contrarreloj individual de 32 kilómetros entre El Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera que promete reestructurar la tabla general.

Este trazado para especialistas obligará a los escaladores puros a atacar previamente en la montaña para acumular una renta suficiente, o bien a defenderse al límite en un terreno donde los rodadores potentes podrán recuperar diferencias significativas a escasos días del desenlace.

El penúltimo capítulo de la ronda ciclista guardará la trampa definitiva con la exigente llegada al Collado del Alguacil, una de las ascensiones más duras de esta edición.

En sus rampas se librará la batalla final por el maillot rojo, ofreciendo el terreno perfecto para alianzas lejanas, ataques a la desesperada y vuelcos de última hora en la clasificación. La estrategia de los directores deportivos resultará vital en un escenario donde las fuerzas estarán al límite.

La competición concluirá en la ciudad de Granada con una jornada festiva de 99,4 kilómetros que rendirá homenaje al vencedor de la clasificación general y al resto de portadores de los maillots distintivos.

Tras 3.275 kilómetros de intensa lucha a través de cuatro países, la Vuelta a España 2026 bajará el telón coronando al ciclista más regular y resistente del pelotón internacional en una edición que quedará marcada por su planteamiento ambicioso y su exigencia técnica.