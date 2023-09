Juan Gabriel, ‘JJ’, Héctor Lavoe y Luis Fonsi son los finalistas de Yo Me Llamo

Tenemos finalistas en Yo Me Llamo Ecuador. Juan Gabriel, Julio Jaramillo, Héctor Lavoe y Luis Fonsi se enfrentarán en la Gran Final el lunes 11 de septiembre a partir de las 21:00 por la pantalla de Teleamazonas.

Así lo decidió el jurado conformado por Pamela Cortés, Erika Vélez y Axel, y el público, a través de sus votos, la noche de este viernes 8 de septiembre del 2023.

Las emociones y el nerviosismo por conocer a los cuatro mejores imitadores del reality se sintieron durante toda la Semifinal que se transmitió en vivo por Teleamazonas y en la que Manuel Turizo quedó eliminado.

268 000 votos del público se registraron esta noche a través de las plataformas digitales de Teleamazonas: el portal www.teleamazonas.com (código QR), la fanpage de Facebook @TeleamazonasEcuador y las cuentas @teleamazonasec en Instagram y Twitter.

Semifinalistas de Yo Me Llamo

Con música nacional se abrió la semifinal. Julio Jaramillo interpretó el tema ‘Fatalidad’ luciendo un terno negro con camisa blanca y corbata de color gris claro. En la devolución Axel le dijo: «Distinguido lo que hiciste, cumpliste un ciclo espectacular así que te felicito».

Luego fue el turno de la salsa. Héctor Lavoe cantó el tema ‘Triste y vacía’. El participante lució de celeste y blanco, y no tuvo el acompañamiento de bailarines, como en presentaciones anteriores. «Volví a ver movimientos que hace un tiempo los habías perdido, otra vez te veo completo y eso me gusta mucho. Te felicito», manifestó Erika Vélez al final del show.

El tercer semifinalista que salió al escenario fue Luis Fonsi. Con una bailarina y vestido de negro el participante interpretó el tema ‘Despacito’. Al finalizar Pamela Cortés bromeó con el imitador y le dijo: «¿Dónde estuvo esa sexualidad durante estos cuatro, cinco, meses?». Y añadió: «Tu presentación de hoy fue pulcra, limpia, muy bien logrado. Espectacular».

Juan Gabriel fue el cuarto participante en esta semifinal. Con el tema ‘Querida’ mostró su talento en el escenario. Además, puso al jurado y al público a mover sus brazos de un lado al otro; casi al final del show sacó algunos de sus pasos de baile que luego los repitió junto a Ronald Farina, presentador de Yo Me Llamo. «Yo me siento bendecido, privilegiado de poder disfrutar de tu voz. Lo que haces es sobresaliente. Lo que haces con la gente no se compra, es genuino», fueron las palabras de Axel en la devolución.

El último imitador de esta noche fue Manuel Turizo con el tema ‘Culpables’. Él vistió de rojo completo, se movió alrededor del escenario y hasta interactuó con el público, lo cual fue resaltado por Erika durante la devolución. «Buen trabajo, me gusta mucho que transmites todo lo que dicen tus canciones, como te conectas con el público, nos pones a bailar, nos pones románticos, nos pones de todas las formas», manifestó.

Para concluir la penúltima gala del reality la cantautora ecuatoriana Pamela Cortés interpretó ‘Un canto de paz’

Desde la noche de este viernes se abrieron las votaciones en la página web de Teleamazonas. Usted puede votar por su imitador favorito a través de este enlace.

La noche del domingo 10 de septiembre se abrirán las votaciones en las redes sociales de Teleamazonas: Facebook, Instagram y X (Twitter).

