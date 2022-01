La reacción de Dave Coulier tras la muerte de Bob Saget

La muerte de Bob Saget, el actor que dio vida a ‘Danny Tanner’ en “Full House”, dejó destrozados a sus fanáticos pero sobre todo al electo con el que compartió pantalla

Hace pocas horas Dave Coulier, quien interpretó al tío Joey en la serie, compartió una foto en Instagram en la que se le ve tomado de la mano con Saget

“Nunca te dejaré ir, hermano. Te amo”, escribió en la publicación.

Candace Cameron, actriz que interpretó a D.J Tanner, también se pronunció en su perfil de Twitter para lamentar el fallecimiento del actor

“No sé qué decir. No tengo palabras. Bob fue uno de los mejores seres humanos que he conocido en mi vida. Yo lo amaba tanto”, expresó

I don’t know what to say 💔. I have no words. Bob was one of the best humans beings I’ve ever known in my life. I loved him so much.