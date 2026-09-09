 Elissa Lisseth Chiripua, de 14 años, lleva cinco días desaparecida en Quito

lissa Lisseth Chiripua desapareció el pasado 4 de septiembre de 2026 en el sur de Quito.

Una alerta de búsqueda se mantiene activa en la capital. Elissa Lisseth Chiripua Tascón, de 14 años, se encuentra desaparecida desde el pasado 4 de septiembre de 2026.

Según las autoridades, fue vista por última vez en el sector de Guamaní, en el sur de Quito.

Según la ficha técnica del Programa de Personas Desaparecidas del Ministerio del Interior, la menor nació el 21 de abril de 2012 y es de nacionalidad ecuatoriana.

Rasgos físicos para su identificación

Contextura: Delgada

Delgada Estatura: 1,50 metros (150 cm)

1,50 metros (150 cm) Peso: 110 libras

110 libras Cabello: Negro

Negro Ojos: Color café

Las autoridades solicitan a la ciudadanía que, si dispone de información sobre su paradero, se comunica de manera confidencial al número 1800 DELITO (335486) o al ECU 911.