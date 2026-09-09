Conductor de motocicleta intentó agredir a agentes de tránsito durante operativo en Guayaquil

Motociclista protagoniza altercado en operativo de la av. Narcisa de Jesús

Un conductor de motocicleta tuvo un altercado con agentes de tránsito durante un operativo de control en la avenida Narcisa de Jesús, en Guayaquil este miércoles 9 de septiembre del 2026.

El procedimiento ocurrió durante un operativo de control vehicular realizado por agentes de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM).

Al detener la motocicleta, los funcionarios constataron que las placas no eran visibles y que el conductor tampoco contaba con la documentación requerida para circular.

Durante la intervención se produjo un enfrentamiento verbal y el conductor habría intentado agredir a los agentes de tránsito.

Durante un operativo de control vehicular en la av. Narcisa de Jesús, nuestros agentes procedieron con la retención de una motocicleta que circulaba con placas no visibles. Además, se constató que tanto el conductor como el vehículo no contaban con la documentación habilitante,… pic.twitter.com/fwrCf4nMZE — ATM Guayaquil (@ATMGuayaquil) September 9, 2026

Según la ATM, los funcionarios continuaron con el procedimiento pese a la actitud hostil del ciudadano.

Conductor terminó ofreciendo disculpas

El incidente quedó registrado durante el operativo. De acuerdo con la información proporcionada por la ATM, el conductor finalmente ofreció disculpas por lo ocurrido.

La entidad recordó que los conductores deben circular con la documentación correspondiente y mantener visibles las placas de identificación de los vehículos.