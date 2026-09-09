Conductor de motocicleta intentó agredir a agentes de tránsito durante operativo en Guayaquil
Un motociclista intentó agredir a agentes de la ATM en Guayaquil tras la retención de su moto por circular sin documentos ni placas visibles.
Motociclista protagoniza altercado en operativo de la av. Narcisa de Jesús
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Actualizada:
09 sep 2026 - 19:18
Un conductor de motocicleta tuvo un altercado con agentes de tránsito durante un operativo de control en la avenida Narcisa de Jesús, en Guayaquil este miércoles 9 de septiembre del 2026.
El procedimiento ocurrió durante un operativo de control vehicular realizado por agentes de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM).
Al detener la motocicleta, los funcionarios constataron que las placas no eran visibles y que el conductor tampoco contaba con la documentación requerida para circular.
Durante la intervención se produjo un enfrentamiento verbal y el conductor habría intentado agredir a los agentes de tránsito.
Según la ATM, los funcionarios continuaron con el procedimiento pese a la actitud hostil del ciudadano.
Conductor terminó ofreciendo disculpas
El incidente quedó registrado durante el operativo. De acuerdo con la información proporcionada por la ATM, el conductor finalmente ofreció disculpas por lo ocurrido.
La entidad recordó que los conductores deben circular con la documentación correspondiente y mantener visibles las placas de identificación de los vehículos.
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