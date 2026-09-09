Independiente del Valle alista su posible alineación para enfrentar a Flamengo en Libertadores

Independiente del Valle afina todos los detalles para disputar un crucial compromiso de la Copa Libertadores ante Flamengo, choque donde el director técnico Joaquín Papa buscará dar el primer golpe en la serie.

Con el objetivo de imponer condiciones en la altitud de Quito, el estratega uruguayo definió un once estelar liderado por el arquero Aldair Quintana en la portería y una sólida zaga defensiva compuesta por Daykol Romero, Mateo Carabajal, Richard Schunke y Layan Loor.

El esquema se complementa con un mediocampo dinámico con Jordy Alcívar, Hugo Quintana y Junior Sornoza, sumado al poder ofensivo de Aron Rodríguez, Emerson Pata y Carlos González en el frente de ataque.

La presencia del arquero colombiano Aldair Quintana bajo los tres palos será fundamental para sostener el orden táctico de la escuadra sangolquileña desde el fondo del campo. Su jerarquía y liderazgo en la comunicación con los defensores pretenden neutralizar el despliegue del frente de ataque del conjunto brasileño, garantizando sobriedad en cada intervención.

La línea defensiva apostará por una combinación de solidez en los duelos individuales y un despliegue veloz por los laterales. Con Mateo Carabajal y Richard Schunke en el centro de la saga para contrarrestar el juego aéreo rival, Daykol Romero y Layan Loor asumirán el rol de proyectarse por las bandas cuando el equipo active las transiciones ofensivas.

En el mediocampo, la sociedad entre Jordy Alcívar, Hugo Quintana y Junior Sornoza busca adueñarse de la posesión del balón en la zona de creación. El aporte de Alcívar y Quintana brindará el balance adecuado para recuperar la pelota y conectarse rápidamente con Sornoza, quien funcionará como el eje creativo para habilitar con precisión al tridente ofensivo.

La zona de ataque estará encabezada por la explosividad de Aron Rodríguez y Emerson Pata por los extremos, junto con la presencia física de Carlos González como referente en el área. La versatilidad de estos atacantes apunta a desarticular la estructura del cuadro visitante mediante constantes desmarques y dinamismo.

Bajo la conducción táctica de Joaquín Papa, el Negriazul pretende revalidar su solvencia en torneos continentales e imponer condiciones a través de la presión alta y la tenencia limpia del balón. El plantel ecuatoriano sabe que obtener una ventaja en el partido de ida será un paso decisivo para sus aspiraciones en el certamen sudamericano.