Gastar en salud empuja a dificultades económicas: ¿qué pasa en Ecuador?

Los medicamentos representan más de la mitad del gasto en salud de los hogares ecuatorianos, mientras el sistema público aún enfrenta problemas de abastecimiento.

“Esta medicina no tenemos, debe comprarla”. Para pacientes en Ecuador, escuchar esta frase significa asumir con su propio bolsillo un gasto que esperarían que cubra el sistema público de salud.

El problema se agrava cuando ese dinero no estaba contemplado en el presupuesto familiar y obliga a elegir entre comprar el medicamento o cubrir otras necesidades básicas.

Según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (Enighur) 2024-2025 del INEC, la totalidad de los hogares ecuatorianos gasta cerca de USD 269,4 millones al mes en salud.

De ese monto, el 57,78% se destina a medicamentos, lo que equivale a unos USD 155,7 millones mensuales.

Es decir, las medicinas representan más de la mitad de lo que los hogares destinan a cuidar su salud.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial advierten que pagar directamente por atención médica sigue siendo una de las principales barreras para acceder a la salud.

Su más reciente Informe de Monitoreo Mundial sobre Cobertura Universal de Salud, publicado en 2026, estima que 2 100 millones de personas enfrentaron dificultades económicas por gastos de salud en 2025 y 1 600 millones vivían en pobreza o fueron empujadas aún más hacia ella por estos pagos.

La OMS señala, además, que los medicamentos son el principal componente del gasto de bolsillo en salud, por lo que reducir su costo para las familias es una de las medidas clave para avanzar hacia una cobertura universal.

Abastecimiento de hospitales en Ecuador llegó al 55% en agosto de 2026

El panorama coincide con las dificultades para garantizar medicamentos en el sistema público ecuatoriano.

Información proporcionada por el Ministerio de Salud Pública (MSP) a Teleamazonas.com señala que el abastecimiento de medicamentos cerró agosto de 2026 en aproximadamente 55%.

La cifra muestra una recuperación frente a lo registrado meses atrás, cuando el abastecimiento era de menos del 50%. Sin embargo, el sistema todavía mantiene problemas para garantizar la disponibilidad de medicinas.

El ministro de Salud, Juan Carlos Aveiga, ha señalado que alrededor del 80% de los problemas que enfrenta la institución están relacionados con fallas de gestión, entre ellos contratos represados y dificultades en la distribución.

¿Qué pasa en septiembre?

Según información proporcionada por el MSP a Teleamazonas, durante septiembre Ecuador sigue manteniendo las negociaciones con India para adquirir medicamentos.

Mientras avanza ese proceso, el Ministerio continúa las compras con proveedores nacionales, que representan alrededor del 40% de las adquisiciones de medicamentos.