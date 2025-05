Actualizado 14:00

Redacción Teleamazonas.com |

Con voz firme y cargada de indignación, Alexandra Córdova, madre de David Romo, rechazó el pedido de archivo en la investigación previa por la presunta desaparición forzada de su hijo, quien fue visto por última vez en mayo de 2013 tras abordar un bus a la salida de la Universidad Central. El pronunciamiento se realizó, este miércoles 28 de mayo del 2025, durante una rueda de prensa en el Colegio de Abogados de Pichincha.

La solicitud de archivo fue presentada el pasado 19 de mayo por el fiscal del caso de la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado. Él alegó un “obstáculo legal insubsanable” para continuar la investigación.

Sin embargo, Córdova y su abogado, Alex Bonifaz, calificaron esta decisión como un acto de revictimización y un nuevo intento de cerrar un caso que lleva 12 años sin resolución.

«No puede archivar una denuncia por desaparición forzada, la Fiscalía no tiene los elementos para pedir que se archive», dijo el abogado Bonifaz.

Alexandra Córdova dijo que «mientras David Romo no aparezca este caso no debe cerrarse, porque no es un delito común, se trata de una desaparición forzada, presuntamente con la participación o tolerancia de agentes estatales y eso exige una investigación seria, imparcial y profunda».

Lea también:

La madre denunció públicamente lo que considera un nuevo intento por “sepultar la verdad y cerrar la justicia”. «No van a archivar la memoria de David, no van a callar nuestra voz, no vamos a permanecer impávidos ante este crimen y no vamos a permitir que esto quede en la impunidad», sostuvo, visiblemente afectada pero decidida a continuar su lucha.

Córdova también pidió la conformación de una comisión de investigación especializada e independiente, con participación de organismos internacionales como la CIDH, la ONU y entidades de derechos humanos, «para garantizar una investigación seria, imparcial y profunda», indicó.

Pronunciamiento oficial de la Fiscalía

En medio de esta controversia, la Fiscalía General emitió un comunicado el martes 28 de mayo del 2025 en el que aclaró que existen varias investigaciones relacionadas con el caso Romo.

Según el Ministerio Público, la investigación para búsqueda y localización del joven sigue abierta de manera indefinida, pues el artículo 581.3 del Código Integral Penal (COIP) impide el cierre de una causa mientras la persona desaparecida no aparezca o se logren elementos para formular cargos.

No obstante, la Fiscalía indicó que se pidió el archivo de la investigación por presunta desaparición forzada, iniciada en 2018. Ese año, Córdova presentó una denuncia contra funcionarios del Consejo de la Judicatura, de la Fiscalía General y de la Policía Nacional, que investigaron el caso y participaron en el proceso penal.

La Fiscalía sostiene que se pidió el archivo de esa investigación tras realizar una evaluación en la se determinó que «no se ha podido corroborar la privación de la libertad de David Romo por parte de agentes estatales».

¿Luego de pedir el archivo de la causa, qué sigue?

Luego de que un fiscal pide a un juez el archivo de una investigación previa, el expediente pasa a un proceso de evaluación por parte de un juez de Garantías Penales, quien deberá decidir si acepta el pedido de archivo o permite que continúe la indagación.

Según el abogado Bonifaz, el caso recayó en el juez Temo Molina. Sin embargo, el magistrado se excusó de conocer la causa debido a su actuación previa en una investigación anterior del caso David Romo sobre asesinato. Esto obliga a que se vuelva a sortear un nuevo juez para que analice si decide o no aceptar el pedido de archivo que hizo la Fiscalía.

También en Teleamazonas: