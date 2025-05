María Eulalia Silva: En Ecuador hay narcominería

Actualizado 08:30

Redacción Teleamazonas.com |

«El mapa de la minería ilegal es peor de lo que suponemos (…) Hay actividades en 20 de las 24 provincias«, afirma María Eulalia Silva, presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador.

«Este es un problema regional«, añadió Silva este martes 13 de mayo del 2025, en el espacio de Entrevistas de 24 Horas, en Teleamazonas.

María Eulalia Silva indicó que existe mucho subregistro de la minería ilegal en el país y que esta problemática se reporta en al menos 20 de las 24 provincias, pero con mayor intensidad en 14. «Hay minería ilegal inclusive en parques nacionales, en áreas protegidas, donde no debería haber ninguna actividad», detalló.

La presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador recalcó que esta actividad ilegal no es aislada sino que está dentro de un esquema de crimen organizado. «Hoy el producto estrella del crimen organizado ya no es la droga, es lamentablemente los minerales extraídos de manera ilícita», sentenció.

Además, Silva enfatizó que este problema es regional y los países no estaban preparados para enfrentarlo, por lo que requiere un trabajo en conjunto. «La minería ilegal en Ecuador es narcominería y ese delito esta conexo con tráfico de personas, tráfico de armas y corrupción», señaló.

Una de las soluciones que plantea María Eulalia Silva es abrir el catastro minero, aunque considera que no será una solución absoluta, pero permitirá frenar el problema. Enfatizó que la minería debería realizarse en zonas adecuadas porque el país tiene un gran potencial.

Otras de las acciones que considera importantes para enfrentar este problema es dar seguimiento al dinero que se produce en estas actividades, la ruta del mercurio y de la maquinaria.

Silva también dijo que no se pueden cuantificar las pérdidas por la minería ilegal en Ecuador, pero en términos de recursos geológicos, según la estimación de autoridades militares, se estarían llevando más de 1 000 millones de dólares. Los cuales podrían transformarse en el desarrollo de la educación y comunitario.

No obstante, la Presidenta de la Cámara de Minería del Ecuador indicó que a ello se suman los daños ambientales que todavía no están cuantificados. «Un gramo de mercurio contamina hasta 200 000 litros de agua y eso se va en los ríos. Hay localidades en la Amazonía que no pescan desde hace años porque los ríos están contaminados», detalló.

