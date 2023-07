La luna de miel entre Lionel Messi y el Inter Miami continúa. El argentino anotó dos goles y una vez más fue decisivo, en la goleada 4-0 contra el Atlanta United que este martes clasificó al equipo floridano a los dieciseisavos de final de la Leagues Cup.

Liderado por el genio de Rosario, el Inter goleó a un rival impotente y puede soñar en grande en este torneo que reúne durante un mes a los equipos de la MLS (Estados Unidos y Canadá) y la liga mexicana.

La ‘Pulga’ apenas lleva una semana entrenando en Florida, pero, junto con el exinternacional español Sergio Busquets, ya han revolucionado a su nuevo equipo. Un lujo para el entrenador argentino Gerardo Martino.

Los dos excompañeros del Barcelona le han dado pausa y sentido al juego de su nuevo equipo. Pocos jugadores entienden mejor qué exige cada jugada, cada momento del partido.

Lea también

Tras un inicio flojo del Inter Miami, con un tiro al palo del Atlanta, los dos cómplices se echaron el equipo a la espalda. Fue un recuerdo de viejos tiempos. Messi tiró un desmarque, Busquets levantó la cabeza y le puso una maravilla de pase en profundidad. El argentino tiró al palo con la izquierda y cazó el rechace con la derecha.

Gol en el minuto 8 y locura en el estadio DRV PNK de Fort Lauderdale, lleno una vez más para asistir al despegue definitivo de la era Messi.

El nuevo capitán del Inter Miami agradeció los gritos de “Messi, Messi” de una afición encantada. Abandonó a menudo su banda derecha para conducir el juego, siempre con peligro. Se asoció, regateó y se desmarcó.

Los goles de Messi

Busquets 🤝 Messi



Messi puts us in the lead early with his second goal for the Club 👏👏#MIAvATL | 1-0 | 📺#MLSSeasonPass on @AppleTV: https://t.co/JZtEpe9Hfa pic.twitter.com/GKujBMsW1V — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 25, 2023

En otra gran jugada la ‘Pulga’ abrió a la banda izquierda de Robert Taylor, que le devolvió la pelota al centro del área, ahí donde Messi no falla. Segundo gol (22) con la derecha y de nuevo la locura, los gritos y los fuegos artificiales.

Los goles de Taylor

Taylor ➡️ Messi for his second of the night to double the lead in the 22nd minute 👏#MIAvATL | 2-0 pic.twitter.com/bVvzkLJdDA — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 26, 2023

Enfrente, el Atlanta, que ganó la MLS en 2018 con Martino en el banquillo, apenas pisaba el campo rival. Su líder, el talentoso Thiago Almada, campeón del mundo argentino con Messi, intentaba sin éxito encontrar espacio entre líneas.

Una buen internada de Taylor por la izquierda trajo el tercer gol del Inter Miami justo antes del descanso, y un contragolpe poco después del intermedio terminó de hundir al Atlanta.

ROBERT TAYLOR BANGER 🚨



Cremaschi with the flick on to Taylor to give us a three goal lead in the 44th minute🤯#MIAvATL | 3-0 pic.twitter.com/8T4ttw5vaY — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 26, 2023

El protagonista fue una vez más Messi, que condujo un contragolpe por el centro del campo, fijó a la defensa y dejó a Taylor solo ante el portero. El extremo no falló.

Taylor bags a brace 2️⃣



Messi sets up Taylor for our FOURTH of the night 👏#MIAvATL | 4-0 pic.twitter.com/ssG8CyqXWu — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) July 26, 2023

Goles que permiten soñar

Con el partido ya en claro declive, Messi recibió una ovación en pie de los casi 20.000 espectadores al abandonar el césped en el minuto 77. En dos partidos con el Inter lleva tres goles y deja muchos motivos para soñar.

Poco después Almada falló un penalty para el Atlanta, sellando una noche para olvidar.

Con la victoria de este martes, el Inter accede a los dieciseisavos de la Leagues Cup, que empezará el 2 de agosto, y ofrece a Messi una temprana oportunidad de pugnar por su primer título de clubes fuera del fútbol europeo.

Esta competición entrega tres boletos para la Copa de Campeones de Concacaf de 2024, vía de acceso al Mundial de Clubes, y luce como una opción más prometedora que la MLS, donde el Inter es último clasificado, suma 11 partidos sin ganar y tiene un largo camino por remontar para alcanzar los playoffs.

También en Teleamazonas