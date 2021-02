México siente en los bolsillos el impacto de un año de pandemia

0 0

Pérdidas de miles de puestos de trabajo, informalidad y comerciantes al borde del colapso marcan la crisis derivada de la covid-19 en México.

El país norteamericano está en vísperas de cumplir un año junto a un virus que ha dejado millones de damnificados económicos.

El coronavirus estalló en México el último día de febrero de 2020, el cierre de actividades no esenciales llegó a finales de marzo y los puestos de trabajo se esfumaron en abril.

«Mucha gente por la pandemia quedó desempleada. La verdad, no me imaginaba estar aquí. Me daba pena (vergüenza)», contó Rodrigo. Antes trabajaba en una gasolinera. Ahora busca su sustento al pie de un semáforo.

Rodrigo dejó de tener un empleo formal y pasó a vivir al día, empujado a salir a la calle armado con trapos y cloro.

MILLONES SIN EMPLEO

En abril de 2020, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 12 millones de personas salieron de la población económicamente activa (PEA). Al mismo tiempo, y mes a mes, la informalidad fue creciendo.

Los días buenos, Rodrigo se embolsa unos 220 pesos (10,5 dólares). Con esto tiene que pagar el alquiler, la comida y el internet para que sus dos hijos puedan seguir las clases a distancia.

«El ir al día, como que no. Más que nada por los niños: ellos piden sin saber si tenemos o no tenemos», lamentó. Su mujer solo trabaja tres días a la semana.

El caso de la esposa de Rodrigo es otro reflejo de los estragos económicos de la pandemia. El Inegi indicó que el 15.3% de la gente trabaja menos horas de las que querría. Esto es el doble del año previo.

RECUPERACIÓN SIN AVANCE

De los 12 millones de puestos de trabajo formales e informales destruidos por la pandemia, alrededor de 3 millones siguen sin restituirse.

Las diferentes olas del virus han dejado casi 2,1 millones de enfermos y más de 183.000 muertos en el tercer país del mundo con más decesos por esta causa.

El desempleo ascendió en enero al 4,7% en México, una cifra muy por encima del 3,8% registrado tras el primer mes de 2020.

El producto interino bruto (PIB) también sufrió un desplome con una caída de 8.2%, la cifra más alta desde la Gran Depresión de 1932.

Édgar, un comerciante callejero, dio la receta que está ayudando a sobrevivir al 55,6% de trabajadores mexicanos, alrededor de 29 millones de personas: «acoplarse».

«Cuando llueve son paraguas, pues en la pandemia son cubrebocas», resumió sobre su estrategia de ventas. Algunos expertos hablan de hasta 10 millones nuevos de pobres para el final de la contingencia.

